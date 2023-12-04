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Gündem İhsan Şenocak Hoca adım adım gelen zaferi müjdeledi! 'Hakiki Müslümanla savaşamayacaklarını öğrenecekler'
Gündem

İhsan Şenocak Hoca adım adım gelen zaferi müjdeledi! 'Hakiki Müslümanla savaşamayacaklarını öğrenecekler'

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:45:00 -
İhsan Şenocak Hoca adım adım gelen zaferi müjdeledi! 'Hakiki Müslümanla savaşamayacaklarını öğrenecekler'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Gazze'de adım adım gelen zaferi müjdeledi.

Mücahid Kassam Tugayları'nın bölgedeki mücadelesine ilişkin son durumu aktaran Dr. Şenocak, "24 saatte 25 tankı enkaza çeviren mücahitler şu pozu veren siyonistlerin tamamını da havaya uçurdu. Güzel haberler geliyor." dedi.

Dr. Şenocak mesajını şöyle tamamladı: Allah ve Rasul düşmanları hakiki Müslümanla savaşamayacaklarını öğrenecek.

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