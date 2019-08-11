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İhsan Şenocak: Cumhuriyet İnkılapları ile gasp edilen vakıf malları Diyanet'e teslim edilsin

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, Diyanet'i hedef alarak imamların içki vergisinden elde edilen gelirden maaş aldığı eleştirisini yapanlara Yeniakit.com.tr aracılığıyla cevap verdi. Dr. Şenocak, "Hocalarımızın içki satışından elde edilen vergilerin de içinde bulunduğu bir iktisadi sistemden maaş almalarının önüne geçmek için, Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından el koyulan vakıf malları tespit edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmeli." dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 22:33
İhsan Şenocak: Cumhuriyet İnkılapları ile gasp edilen vakıf malları Diyanet'e teslim edilsin

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

"İslamiyetle milletimiz arasına engel koymak isteyenler hocaları itibarsızlaştırarak, bir dönem gençliği İslam’dan uzaklaştırdılar.” diyen Dr. Şenocak, "Tiyatroda, sinemada hoca rollerinde oynayan aktörleri ya 'üfürükçü' olarak tanıttılar ya da 'gözü milletin parasında olan insanlar' şeklinde anlattılar. Bunu planlı olarak yaptılar. O filmlerle, tiyatrolarla büyüyen nesil, hocalardan nefret etti, uzaklaştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan romanlara baktığımız zaman da imam karakterleri kasıtlı olarak hep aşağılanmıştır." ifadelerin kullandı.

'Hocalarımıza iftira attılar'

Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı alimlerin Sünnet olmasına rağmen hediye dahi kabul etmediklerine dikkat çeken Dr. Şenocak, şunları söyledi:

"Tarihimizde öyle hocalarımız öyle alimler var ki normalde hediye almak Peygamber Efendimiz (SAV)'ın Sünneti'dir. Buna rağmen onlar, ahlak yobazlarının elindeki medyanın, ‘Hocalar, başkalarından gelen mallarla, hediyelerle geçiniyor.’ iftirasını çürütmek ve bu yolla İslamiyet’in aşağılanmasına mani olmak için kendi adlarına hediye almayı caiz görmediler. Son Büyük İslam Devleti Osmanlı da, imamlarımız para ile anılıp, yaralanmaması için vakıf sistemini fevkalade müesses bir yapıya kavuşturdu. Alimler, arifler, imamlar, hatipler maaşlarını, devlet bütçesinden değil, camilerin ve medreselerin yanına yapılan vakıfların gelirlerinden aldı."

'İnkilaplarla birlikte vakıf malları gasp edildi'

Osmanlı dönemindeki vakıflara Cumhuriyet ile birlikte yapılan inkilaplar döneminde el koyulduğunu hatırlatan Dr. Şenocak Hoca, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet kurulup, inkilaplar yapıldıktan sonra bütün vakıfların mallarına el koyuldu. Bunların önemli bir bölümü yağmalandı; gasp edildi. Dünya tarihinde böyle bir yağma olmamıştır. İstanbul Suriçi'nin üçte ikisini teşkil eden vakıf malları yandaşlara verildi. Anadolu'nun da üçte bir ile ikisi arasında bir arazinin vakıf malı olduğu tahmin edilmektedir. Ecdadımız medrese, şifahane, tekke ve camiler yaparken onların yanına gayrimenkuller de inşa etti. Onlardan elde edilen gelirlerle vakıfların giderleri karşılandı. Fukaraya yardım edildi. Talebelere burs verildi, kitap alındı. O medreselerde ve camilerde görev yapan hocaların maaşları vakıfların gayrimenkullerinden ve arazilerinden karşılandı. Vakıflarla öyle muhteşem bir sistem kurulmuştu ki devlette iktisadi bir kriz olsa da medreseler tedrisata devam etti. Çünkü medreseler maaş sistemi itibariyle devletten bağımsızdı. Her medresenin kendi vakfına ait dükkanı, kervansarayı, hamamı, imarethanesi vardı.

Mesela Beyazıd Külliyesi’nin Bursa, Selanik ve Edirne’de gayri menkulleri vardı. Personel gideri devletten alınmaz, gayr-ı menkullerden elde edilirdi. Medreseyi kapatan, ulemayı darağacına gönderen, harf inkilabıyla idamdan kurtulan alimleri yaşayan ölülere dönüştürüp hayattan tecrit eden siyasi irade, büyük bir yeküne tekabül eden vakıf mallarını talan etti. Bu malların çok cuzi bir miktarı Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulunca oraya devredildi. Önemli bir bölümü ise ya yağmalandı ya yok oldu.”

'İslam'a göre vakfedilen mallar kıyamete kadar Cenab-ı Allah'ın mülkiyetindedir'

İslam’a göre vakıf mallarının kıyamete kadar şahısların mülkiyetine giremeyeceğini söyleyen Dr. Şenocak Hoca, sözlerine şöyle devam etti:

"İslam'da alış-veriş denince ilk olarak akla şu gelir, ‘Satılan mal müşteriye teslim edildiğinde, müşteriden onun bedeli alınır.”. Yani ticari bir ürünü sattığınızda, karşılığında para alırsınız. Dolayısıyla en yaygın alışveriş akdinde mal satılır ve karşılığında para alınır. Fakat bir kişi malını vakfettiğinde, mal vakfedenin mülkiyetinden çıkar ve doğrudan Allah-u Teala'nın mülküne girer. Bu sebeple vakıf malı -istisna dışında- alınıp, satılmaz. O hiç bir şekilde Allah Teala’nın mülkinden çıkmaz. Gasp edilse de çıkmaz. Peki vakıf malı gasp edilirse ne yapmalı? Devlet olayı öğrendiği anda güç kullanarak onu gasp eden zorbalardan geri alır. Çünkü vakfedilen bir mal kıyamete kadar vakıf malı olarak kalır. Elden ele on ayrı kişiye satılıp el değiştirse, her biri bedelini ödese de hüküm böyledir. Bu yüzden yakın tarihe kadar çok sayıda Müslüman, -vakıf malı olabilir endişesiyle- sur içinde gayrı menkul almaktan uzak durmuştur.

'Müslümanların vakıf malları tapulaştırılarak yandaşlara devredildi'

Devletimiz Müslümanların vakıf mallarına el koyduğu gibi azınlık olan Gayr-i Müslimler'in mallarına da el koymuştu fakat onların malları iade etti. Fener Rum Patrikhanesi ve diğer kiliseler el konulan varlıklarını geri aldı. Camilerin ve medreselerin el koyulan malları ise hala başkalarının tapulu(!) mülkü konumundadır. Bu gasptır. Öğrenildiği anda hemen boşaltılıp, vakfa devredilmelidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında gasp edilen vakıf mallarına Müslümanlar, kendilerini devlet, devleti de kendileri gibi gördüklerinden ses çıkartmadı. Gayr-i Müslimlere ait vakıfların malları geçtiğimiz yıllarda iade edildi. Neden camilere, medreselere, tekkelere ait vakıf malları kurulan bir komisyonla tesbit edilip, DİYANET’E geri verilmiyor? Neden bunun için bir çalışma başlatılmıyor? Müslümanlar niçin bu gasba seyirci kalıyor?

'Vakıf malları tespit edilerek Diyanet'e devredilmeli'

Şimdi yapılması gerekene gelince... Bir heyet kurulmalı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında camilere, medreselere ait ne kadar gasp edilen gayr-ı menkul varsa tesbit edilmeli. Bunları gasp edenler, bu yolla zengin olanlar da deşifre edilmeli. 1944’te Beyazıd Camii’ne imam olan Merhum Abdurrahman Gürses Hocamız derdi ki, “Beyazıd Caminin çevresi hep vakıf malıydı. Lakin gasp edildi.” Komisyonun belirleyeceği tüm vakıf malları bugünkü sahiplerinin ellerinden alınarak Diyanet'e devredilmeli. Hocalar da maaşlarını buradan almalıdır.

'Diyanet özerk olmalı'

Diyanet İşleri Başkanlığı da hem mali, hem yönetim biçimi itibariyle bağımsız olmalı. Başkan bir memur gibi atanmamalı, imamlar tarafından seçilmelidir. Vatikan Devlet için de, devletken, Şeyhulislamlığın yerine kaim olan Diyanet’in bir genel müdürlük ya da müsteşarlık seviyesinde bir memuriyet olması, başkanının konuşması gereken pek çok yerde susmasına yol açmaktadır. Laiklik de, Diyanet’in bağımsız olmasını gerektirmektedir. Evet Diyanet İşleri Başkanını imamlar seçsin. Başkan gibi imamlar da maaşı devletten değil geri alınacak vakıf gelirlerinden alsın.”

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 22:33
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Bursa
  4. İhsan Şenocak

YORUM YAZ

  • FarukFaruk7 dk önce
    Sen de dahil hoca geçinenler Cumhuriyete düşmanlığınızı açıkça dile getiriyorlar. Aynı kişiler İstiklal Savaşında da Kuvvacıların değil ingiliz gemisiyle kaçan padişahın yanında yer almıştı. “Yunana karşı çıkmak yanlıştır” diyen şerefsizler bile vardı. Tabii ki Cumhuriyet kurulduktan sonra bu hainlerin mallarına el konulacaktı. Aynı Fetocu hainlere yapıldığı gibi.
  • cemilcemil24 dk önce
    ben de desteklerim bu görüşü, böylelikle 2019'da 10,5 milyar ödenek ayrılan diyanete bu para gitmemiş olur, vakıflardan ne geliyorsa idare etsinler.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat25 dk önce
    Müslümanların şerefleri gasp edilmiştir çok eşlilik dinin şiarı Allahın helali ve ruhsatıdır. Din gasp edilmiştir. 18 yaş sınır islama uygun değildir Bunun hükmü Allahın helalini haram kılmaktır ve müslümanlara boyun eğdirmedir. Mirası eşit bölüp vermektedir Müslümanlar harama alıştırılmakta Miras Allaha aittir ve o pay etmiştir. Erkeğin payını gasp etmektedir bu dindir şereftir namustur Müslüman mahallesinde salyangoz değil genel ev içki satılmaktadır Bunlar şeytanın pislikleridir. Çocuğa babası namazı 7 yaşında emretmelidir bu yaşta namazla ayrılmayan tesettürüde emretmelidir İlkokullarda bu namazı kılmayacakları yerlerdir ve tesettürüde yapamazlar çocukların dini bir vekil öğretmene ihtiyacı vardır Ama buralar Allahın farzları yerine kendi far ettiklerini uyguladıkları döndürülme yerleri olmuştur önlüğü farz kılmışlardır başı açıklılığı farz kılmışlardır vahye karşı sağır yapan bir dili farz kılmaktadırlar Müslümanın bir sorunu olduğunda Kurana göre hüküm vermeyerek adaletin uygulanmasınıgasp etmektedirler Onlar adaleti uygulamıyorlar ki Allahın yolunun hem engelleyiciliğini hemde bozuculuğunu yapmaktadırlar. Kuranda Allahın hüküm konularında ateist dinsiz müşriklere boyun eğmenin ne ile sonuçlanacağı bildirilmiştir Bunların müslüman olarak tanımlanmasına son verilmelidir İslamın tanımı kuranda mevcuttur Kelime olarakta Allahın hükümlerine boyun eğmiş demektir Allahın hükümlerini istemeyen boyun eğmiş değildirMüslümanlar büyük olan küfre baskı ile zorlanmaktadır laiklik yüzçeviriştir asla dini özgürlük olarak tanımlanamaz dinsizliğe boyun eğdirmedir Müslüman asla küfre boyun eğmemelidir Bu küfre hatta şirke sebep olacak kadar büyüktür
  • hizipsavarhizipsavar25 dk önce
    gasp varsa zulüm var. vakıf arazilerine dadanana şerefsizleri lanetliyorum . yerinde bir karar devlet alsın oraları.
  • dimitrizâdedimitrizâde29 dk önce
    he ya doğru, 100 küsüur bin diyanet çalışanıyla 100 bin cami kuran kursunun giderini o vakıf gelirleriyle karşılarsın artık.
  • M.biçrtM.biçrt37 dk önce
    Doğru.herkes malına kavuşsun
  • EmeklEmekl47 dk önce
    Şimdi hediye almalarına gerek yok eğer hocalar hediye alacaksa memurlarda alsın maaşlarına katkı olur bir süre sonrada hediyesiz iş yaptırmak zorlaşır işi zora sokarlar eğer bu sünnetse o devirde memur yoktu şimdi var hocalarda maaşlı memur değillerimi sünnette ayrımmı olur
  • HarikaHarika55 dk önce
    Hocam güzel cevap vermişsin. Tebrikler. Zaten hiçbir imam böyle vergiden kesilen den para almak istemez. Sistem imamları buna mahkum etmiştir. İmamların bu konuda iradesi yoktur. Evrensel ve İslam hukukunda irade olmadığında sorumluluk yoktur. Imamlar bu konuda suçlu değil asıl mağdurdur. Ama bunlara asla laf anlatamazsınız. Zeytin yağı gibi hep üste çıkarlar. Ümmetin selamı üzerinize olsun. Hayırlı Bayramlar!

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