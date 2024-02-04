İhsan Şenocak cevapladı: Müslümanlar Gazze için ne yapmalı?
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Müslümanların Gazzeli mazlumlar için üzerlerinde bulunan sorumluluğu anlattı.
Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulmü aralıksız sürüyor.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Gazze'de süren zulme ilişkin Müslümanlara uyarılarda bulundu.
Dr Şenocak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya şu mesajı ekledi: "Gazze meselesinde neler yaparsak sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz? Bu konuda vicdan azabından nasıl kurtuluruz? Rabbimiz bizden ne zaman razı olur?" diye soran kardeşlerime…
İhsan Şenocak cevabında, "Gazze için eğer 10 adım atabilecekken 9 adım atarsak vebal altındayız" dedi.