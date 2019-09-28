İhsan Şenocak büyük tehlikeye dikkat çekti! İslam dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir
İFAM kurucusu İhsan Şenocak, Çin zulmü altında bulunan Doğu Türkistanlı Müslümanlarla ilgili tehlikeye dikkat çekti. Şenocak, "İslam dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir" dedi.28 Eylül 2019 Cumartesi 12:06
Kominist Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine yaptığı zulüm devam ediyor.
Doğu Türkistan'da Müslümanlara yapılan soykırımla sosyal medya hesbından açıklamalarda bulunan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, büyük tehlikeye dikkat çekti.
"İslam Dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir"
"İslam Dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir" uyarından bulunan Şenocak, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çin, babalarını zindana koyduğu Doğu Türkistanlı çocukların isimlerini değiştiriyor, yetimhanelerde onları Mao'cu olarak yetiştiriyor.
Bin yıldır Çin'e direnen Türkistan'lı kahramanların yok olmasına sessiz kalırsak, Çin'in önü açılır.
İslam Dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir."
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