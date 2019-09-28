0553 313 94 23

İhsan Şenocak büyük tehlikeye dikkat çekti! İslam dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir

İFAM kurucusu İhsan Şenocak, Çin zulmü altında bulunan Doğu Türkistanlı Müslümanlarla ilgili tehlikeye dikkat çekti. Şenocak, "İslam dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir" dedi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:06

Kominist Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine yaptığı zulüm devam ediyor.

Doğu Türkistan'da Müslümanlara yapılan soykırımla sosyal medya hesbından açıklamalarda bulunan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, büyük tehlikeye dikkat çekti.

"İslam Dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir"

"İslam Dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir" uyarından bulunan Şenocak, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çin, babalarını zindana koyduğu Doğu Türkistanlı çocukların isimlerini değiştiriyor, yetimhanelerde onları Mao'cu olarak yetiştiriyor.

Bin yıldır Çin'e direnen Türkistan'lı kahramanların yok olmasına sessiz kalırsak, Çin'in önü açılır.

İslam Dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:06
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Çin
  3. Doğu Türkistan
  4. Uygur
  5. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi
  6. İhsan Şenocak
  7. Şenocak
  8. Twitter
  9. İFAM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp kalplerde yer etti
    1. Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp..
    2. İşte o dev rakam! Hava yükünü İstanbul..
    3. Eminevim 109 şubede birden faizsiz..
    4. Asılsız FETÖ ihbarı yüzünden mağdur oldu
    5. İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?..
    6. İhsan Şenocak büyük tehlikeye dikkat..
    7. Operatörlerin deprem sınavı
    8. Ekonomik güven endeksi azaldı
    9. Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat..
    10. Mandalinanın faydaları nelerdir?..
    11. Beyanname süresi uzatıldı
    12. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    13. Erdoğan’ın sözlerine destek veren..
    14. Turpun faydaları nelerdir? Turp neye..
    15. Nane limon nasıl yapılır? Nane limonun..
    16. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    17. Beşiktaş'ta ayrılık! Devre arası..
    18. Nefesler tutuldu, kozlar paylaşılacak!..
    19. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz:..
    20. Sigorta sorgulama SSK 4A, Bağkur 4B,..
    21. Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul..
    22. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
    23. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:..
    24. Bakan Kurum: Kaçak ne varsa kaldırılacak
    25. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
    26. Milli gemilere çok özel görev!..
    27. Ev sahibine sinirlendi, hıncını..
    28. Kentsel dönüşüm için nereye başvurulur
    29. ‘Vergiler kredi kartıyla ödensin’
    30. Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz”..
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler