İhsan Şenocak Bedir Savaşı'ndan örnek gösterip Müslümanları uyardı!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Bedir Savaşı'ndaki 313 sahabeden örnek göstererek Müslümanlara uyarılarda bulundu.
yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu.
Müslümanda gurur olmaması gerektiğini vurgulayan Şenocak, Bedir Savaşı'ndan örnek göstererek tevazunun önemine dikkat çekti.
İhsan Şenocak Hoca'nın o mesajı:
“Ben” demekte gurur ve Allah’a(cc) rağmen ayakta kalma iddiası var. “Biz” demeye ise tevazu ve Hakk’a teslimiyet hakim. Bu yüzden Allah’ın kudreti karşısında kendilerini “hiç” gören sahabe Bedir’de 313 kişiyle zafer kazanırken, bugün “BEN” diyen 2 milyar Müslüman hezimete uğradı.