İhsan Şenocak: Aileyi koruyamayan...
İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak Hoca, boşanma oranlarının artmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Boşanma oranının artmasının sebeplerinden biri de çiftlerin aile algısının değişmesidir. Aileyi koruyamayan, cemiyeti kurtaramaz" ifadelerini kullandı.07 Haziran 2019 Cuma 22:03
İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından boşanma oranlarının artmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İhsan Şenocak Hoca yaptığı paylaşımda, "Boşanma oranının artmasının sebeplerinden biri de çiftlerin aile algısının değişmesidir. Aile, karşılıklı rekabete dayalı bir müessese değil, fazilet, zerafet, letafet, adalet ve takva temelleri üzerine inşa edilen bir merhamet merkezidir. Aileyi koruyamayan, cemiyeti kurtaramaz" dedi.
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