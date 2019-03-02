İhsan Gedik son dakika sağlık durumu nasıl? İhsan Gedik kimdir nerelidir?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden İhsan Gedik, tiyatro gösterisi sırasında düşmesin sonucu hastaneye kaldırıldı. İhsan Gedik sağlık durumu nasıl? İhsan Gedik kimdir nerelidir?

Türk sinemasının emektar oyuncusu olan ve binin üzerinde filmde 'kötü karakteri' oynayan 77 yaşındaki İhsan Gedik, bir okulda tiyatro gösteri yaptığı sırada düşerek sol dizinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İhsan Gedik tedavi altına alındı. İstanbul'da ikamet ettiğini ancak okulda tiyatro gösterisi yaparken düşerek yaralandığını söyleyen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhsan Gedik kimdir?

İhsan Gedik 72 yaşındadır ve Samsun’da doğmuştur. İhsan Gedik,1942 yılında Samsun da bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İhsan Gedik, bir röportajında şu şekilde anlatmaktadır: ''Semih Sezerli geldi, “Abi hemşerim İhsan Gedik” diye arkadaşım beni ona tanıttı. O zamanlar 16 yaşındaydım. Kovulan arkadaşın yerine teknisyen olarak işe başladım. Erdek'te rahmetli Ayhan Işık ile bir filme başladılar. Ayhan Işık’ı öldürecek iki adam lazımdı. Rolü oynayacak adam gelmeyince Yavuz Selakman’ın yanına biri lazım. Memduh Ün dedi ki’ “bir ceket verin İhsan’a gelmeyen arkadaşın yerine o oynasın”. Badigard rolü. Hemen kendimi o işe adapte ettim. Rahmetli Ayhan ışık’a saldırdık. Kavga yaptık, rolümü başardım. Memduh Ün meşhur lafını söyledi “aferin tokmak”. Bana da o zaman 50 kr verdi. Yakut Film’in değişmez elemanı olmuştum.”