İhsan Gedik adıyla bağış tuzağı: Usta oyuncu üzerinden dolandırıcılık
Gündem

İhsan Gedik adıyla bağış tuzağı: Usta oyuncu üzerinden dolandırıcılık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İhsan Gedik adıyla bağış tuzağı: Usta oyuncu üzerinden dolandırıcılık

Yeşilçam’ın usta ismi İhsan Gedik’in adını kullanan dolandırıcıların, sanatçının sağlık durumunu gerekçe göstererek para talep ettiği belirlendi; aile, tüm çağrıların asılsız olduğunu açıklayıp hukuki süreci başlattı.

Yeşilçam sinemasının emektar isimlerinden İhsan Gedik’in adı, bu kez bir dolandırıcılık girişimiyle gündeme geldi. Sosyal medya ve telefon üzerinden yürütülen girişimlerde, usta oyuncunun hasta olduğu iddia edilerek yardım ve bağış adı altında para istendiği tespit edildi.

AİLEDEN NET UYARI

Sanatçının kızı Fatma Gedik Türkan, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Türkan, babasının ya da aile bireylerinin hiçbir şekilde yardım talebinde bulunmadığını vurgulayarak, bu yöndeki mesaj ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

SAHTE HESAPLAR DEVREDE

Açıklamada, İhsan Gedik adına açılan sahte sosyal medya hesapları ve kullanılan telefon numaralarıyla, kamuoyunun duygularının istismar edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Aile, bu hesapların tamamının dolandırıcılık amacı taşıdığını ve herhangi bir para gönderilmemesi gerektiğini yineledi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gedik ailesi, yaşananlar üzerine gerekli hukuki adımların atıldığını duyurdu. Vatandaşlardan, karşılaştıkları sahte hesap ve mesajları ilgili platformlara şikâyet etmeleri istendi.

