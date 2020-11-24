İhsan Arslan kimdir?
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 22 ve 23'üncü Dönem Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Haberin ardından İhsan Arslan kimdir? İhsan Arslan hangi görevlerde bulundu? şeklinde sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte İhsan Arslan hakkında merak edilenler...
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 22 ve 23'üncü Dönem Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
İhsan Arslan kimdir?
1 Ocak 1948 tarihinde Sason'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi....
1 Ocak 1948 tarihinde Sason'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Kamu'da memurluk ve öğretmenlik yaptı.
İhracat-ithalat ağırlıklı olmak üzere ticari faaliyetlerde bulundu. Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazarak aktif gazetecilik yaptı. Mazlum-Der'in iki dönem genel başkanlığını yaptı.
Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Vakfı (SEDAV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir. 22. Dönem Diyarbakır Milletvekili.
İyi düzeyde Arapça ve Farsça biliyor. Evli ve 5 çocuk babasıdır.