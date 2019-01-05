İhracatta tarihi rekor 168 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye’nin önde gelen ihracatçıları, 2018 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.

“2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Bakan Pekcan, küresel ekonomide 2018 yılında Fed’in sıkı para politikasına devam etmesinin dünya genelinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi yavaşlattığını ifade ederek, 2019 yılında bu politikanın devam etmesini, AB Merkez Bankasının ise 2018 yılına göre daha sıkı bir para politikası uygulamasını beklediklerini dile getirdi.

Dünya Ticaret Örgütünün, 2019 yılı için küresel ticarette yüzde 3,7 gibi mütevazı bir artış öngördüğüne işaret eden Pekcan, bu nedenle 2019 yılı net ihracatın, büyümeye katkısının her zamankinden daha stratejik hale geldiğini vurguladı.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak bu stratejik bakışla gelişmeleri takip ettiklerini ve ihracatçıyı destekleyici önlemleri almaya devam ettiklerini bildirdi.

Geçen yılın ihracat rakamlarını açıklayan Pekcan, “Küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılı fiili ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bizler için asıl önemli olan yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır. 2017 yılına göre ihracatımız 11,1 milyar dolar artmıştır. Mart ayında milli gelirimiz de açıklandığında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında da tarihi bir zirve yakalanmasını bekliyoruz. Bu şu manaya geliyor, Türkiye, her zamankinden daha fazla dünya ekonomisine açık, dünya ekonomisine her zamankinden daha fazla entegredir” dedi.

İthalat yüzde 4.6 düştü

Pekcan, ithalat rakamlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

“2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında 8,2 puan artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiştir. Tahminlerimize göre 2019 yılında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranında bu yükselme devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, ülkemizin dünya ile ticari ilişkilerini uzun vadede dengeli bir yapıya kavuşturmak böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kademe kademe azaltmaktır.”

2019 hedefi 182 milyar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olacak demiştik. Biz sözümüzü tuttuk, 2018’i rekorlarla kapattık” dedi.

2019 yılında sadece ekonomik ve ticari değil siyasi ve jeopolitik risklerin de ön plana çıkacağının farkında olduklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:

“Bu yıl YEP’in 2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını da yakalayacağız, hatta aşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz yıl mal ihracatında yakaladığımız ivmeyi koruyarak, hizmet ihracatı, transit ticaret, ihracatta dijitalleşme ve e-ihracat gibi kritik başlıkların üzerine eğilecek, ihracatta yenilikler gerçekleştireceğiz. 2019 ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak. Yıl sonunda bu verdiğimiz sözü de tutmanın haklı gururunu yaşayacağız. Büyümeye, istihdama, ekonomimize en üst seviyede katkı sunacağız.”

“2019 ciddi bir icraat yılı olacak”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, daha fazla katma değerli ürün ihracatının artması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Pekcan, “Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda temel hedefi, yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmektir. 2019 yılı bu anlamda ciddi bir icraat yılı olacaktır” diye konuştu.