İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Bolat, 'Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık.' dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da ekim ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Bolat, "Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık." dedi.
Bolat, "Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olurken 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıktık." açıklamasını yaptı.
Ekonomi
Türk SİHA'sı için açıklama: 30'dan fazla dünya ülkelerine gidiyor, ihraç edildi! Dünyada gündem oldu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO