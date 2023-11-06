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Ekonomi İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Ekonomi

İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 11:28:00 -
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Bolat, 'Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık.' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da ekim ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat, "Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık." dedi.

Bolat, "Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olurken 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıktık." açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

Emekli

Sampiyon rekor kiriyor...

Mahmut Yıldırım

Ekim itibariyle son 12 ayda ihracat 254,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı veriye göre ithalat 367,3 milyar dolar oldu. Son 12 aylık dış ticaret açığı ise 112,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu mu başarı?
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