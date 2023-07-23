İhracatta anlaşmanın miktarı cumhuriyet rekoru kıracak! Türkiye duyurusu: Hedef 2023'te

Pazarkule Sınır Kapısı'nın resmi açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatın, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yapılan karayolu ticaretinden dolayı Avrupa’ya açılan gümrük kapılarında yoğunluğun giderek artmaya başladığını belirten Bolat, ihracatta 2023 yılında daha yüksek seviyelere ulaşacaklarını kaydetti.

Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı ortaya çıkan küresel ölçekli krize rağmen Türkiye'de ihracat alanındaki ilerleyiş sürüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın resmi açılış töreninde sanayi alanındaki gelişmelere ilişkin konuştu

Bakanlık olarak Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde, ticaret politikalarını belirlediklerini vurgulayan Bolat, 2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatın, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın 2023 yılında daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalıştıklarını söyledi.

"GÜMRÜK KAPILARINDA YOĞUNLUK ARTIYOR"

2022 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 59'unun deniz, yüzde 31'inin kara ve yüzde 8'inin ise hava yoluyla yapıldığına dikkat çeken Bakan Bolat, "Aynı yıl Avrupa’ya yapılan ihracatımızın da yüzde 37,5’i kara yoluyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla kara yoluyla yapılan ihracatta gümrük kapılarımız ve bu kapılarımızın altyapısı hayati bir öneme sahiptir. Son yıllarda karayolunda maliyet avantajı nedeniyle hızlı kargo taşımacılığında da bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupa’ya açılan gümrük kapılarımızda bu durum her geçen gün yoğunluğun daha da artmasına neden olmaktadır" dedi.

"SINIDAKİ ARAÇ SAYISI 1 MİLYON 683 BİNE ULAŞTI"

Edirne'deki sınır kapılarından giriş çıkış sayılarına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Bolat, "2021 yılında Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları'ndan giriş-çıkış yapan toplam ticari araç sayısı 1 milyon 485 bin iken 2022 yılında bu sayı 1 milyon 638 bine ulaşmıştır. Bu anlamda günlük giriş-çıkış yapan araç sayısı bir yılda 4 bin seviyelerinden 4 bin 600’lere çıkmıştır" dedi.

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Bolat, son 20 yılda gerçekleştirilen proje ve çalışmalarla ihracatta çok önemli aşamalar kaydedildiğini, Türkiye’yi bir ihracat, bir lojistik ülkesi yapacaklarını söyledi. Bakan Bolat, 2023 için ihracat hedeflerinin ise 385 milyar Dolar olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISINDAN TEŞEKKÜR

Açılış töreninde konuşan Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Stathis Konstantinidis, orman yangınlarıyla mücadele konusunda kendilerine destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in selamlarını getirdiğini söyleyen Konstantinidis, Yunanistan'ın doğal afetler nedeniyle zor günler geçirdiğini ve bu zor günlerde Türkiye'den destek gördüklerini vurguladı. Zor günlerdeki dayanışmanın iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını söyleyen Konstantinidis, Yunanistan'ın da Türkiye'nin doğal afetler yaşadığında destek olduğunu aktardı.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyonun kamu ve özel sektör çalışmasının güzel bir örneği olduğuna değinen Bakan Yardımcısı Konstantinidis, bu durumun sadece ticari ve ekonomik yakınlaşmayı değil aynı zamanda iki ülke halk ve hükümetleri arasında iş birliğine de örnek teşkil edeceğini söyledi.

MODERNİZASYON ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı modernizasyon çalışması tamamlandı. Yenileme çalışmaları ile birlikte, 3 peron olan geçişler 6 perona çıkarıldı. Yapımı tamamlanan sınır kapısının resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından birisi olan Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçtiğimiz yıl başlayan modernizasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası tek olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış şeklinde olmak üzere 6 perona çıkarıldı. Daha önce 3 bin 420 metrekare olan gümrük sahasının kullanım alanı ise 22 bin metrekareye kadar genişletildi. İçerisinde idari ve ticari bina, işletme müdürlüğü, gümrük müdürlüğü üniteleri, ayrıca giriş ve çıkışta da satış mağazaları bulunan yeni Pazarkule Sınır Kapısı X-Ray Ofisi ve köpek eğitim merkezi ve kim müdürlüğünün bulunduğu bina, 3 adet köpek bakımı eğitim binası ve projeye ilave olarak ısı merkezi ve trafo binasından oluşmuş bir adet hangar binası yapıldı. Pazarkule Sınır Kapısı, kente yakın olması nedeniyle lojistik ve yolcu taşımacılığı açısından da büyük önem taşıyor.