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“İhracatın büyümeye katkısı sürecek”

Katıldığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Önümüzdeki dönemde de net ihracatımızın büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:45
“İhracatın büyümeye katkısı sürecek”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Önümüzdeki dönemde de net ihracatımızın büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Pekcan, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)Türkiye Milli Komitesi tarafından organize edilen “Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği” başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok taraflı her girişimi desteklediğini ifade ederek, ICC ile yürütülecek tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Kararlı adımlar

Türkiye’nin belli hedefleri olan dinamik bir ülke olduğuna işaret eden Pekcan, şöyle konuştu: “Hedefimiz, bir an önce Türkiye’yi yüksek gelirli, müreffeh, kalkınmış ülkeler statüsüne taşımak. Bu konuda kararlıyız, adımlarımızı da bu doğrultuda atıyoruz. Hükümet olarak 2019 yılını dengelenme yılı olarak görüyoruz. Küresel ve bölgesel bazdaki konjonktürel faktörler, bizim ana hedefimizi değiştirmeyecek. Potansiyelimiz olan sürdürülebilir büyümeyi sağlamakta kararlıyız. İlk 9 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71’lerden yüzde 86’lara ulaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde de net ihracatımızın büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz.

“Ticaret savaşlarının kaybedeni hepimiz oluruz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Ticaret savaşlarının kazananı olamaz. Kaybedeni de hepimiz oluruz. Bu nedenle özel sektör, korumacılığa ve ticaret engellerine karşı sesini yükseltmeli ve ikna çabalarını güçlendirmeli” görüşünü dile getirdi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:45
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)
  3. Türkiye Milli Komitesi
  4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

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