İhracatçıyı fonlayacak İGE AŞ faaliyette
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) dün itibarıyla faaliyete geçti.
Şirket, kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ile hizmet ihraç edenlerin finansmana erişim imkânlarını genişletmek amacıyla kuruldu. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada 2021 Aralık ayında 61 ihracatçı birliğinin ortaklığıyla sermaye yapısı güçlendirilen İGE AŞ’nin devrede olduğuna belirtildi. Açıklamada, İGE AŞ’yle teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimlerinin kefalet suretiyle sağlanacağına kaydedildi. “İhracatçılar artık kredi almak için gayrimenkullerini, fabrikalarını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacaktır” ifadesine yer verildi. İGE AŞ’nin KOBİ’lerin finansmana ulaşmalarını kolaylaştırıcağına dikkat çekildi.