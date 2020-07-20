İhracatçıya motivasyon kaynağı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, elektrikli yerli otomobilin Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacağını ve ihracatçılar için motivasyon kaynağı olacağını söyledi. Milli ve yerli otomobil projeninin hayata geçmesi sürecine önderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Çelik, “Otomotiv sektörümüz, gerek iktisadi stratejilerde gerekse teşvik ve tedbirler söz konusu olduğunda üretim, ihracat ve istihdama olan katkısı nedeniyle daima ön planda tutuluyor. Aynı şekilde, üretim ayağının başlaması yolunda bugün ilk adımı atılan yerli otomobil projesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke olarak otomotiv sektöründeki vizyonumuzu ve iddiamızı yansıtan en önemli öğelerden biri durumunda” dedi.