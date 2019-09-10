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İhracatçılardan gastronomi festivaline destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ihracat rakamlarıyla ilgili Şahin’e bilgi vererek ülke tanıtımına ihracatçıların önemli katkılar sağladığını ifade etti.

10 Eylül 2019 Salı 11:40
İhracatçılardan gastronomi festivaline destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ihracat rakamlarıyla ilgili Şahin’e bilgi vererek ülke tanıtımına ihracatçıların önemli katkılar sağladığını ifade etti. Gastronomi Festivalini desteklediklerini de belirten Başkan Kaplan “186 ülkeye ihracat gerçekleştiren ihracatçılarımız aynı zamanda Gaziantep’in ve Türkiye’nin tanıtımında da önemli rol oynuyor. Gastronomi Festivali dünya gastronomi turizminden pay alabilmemiz de önemli rol oynayacaktır” dedi.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, İl Genel Meclis Üyeleri Cemil Tekbaş ve Fettah Ekinci gündemi değerlendirdi. Gastronomi Festivalin kent tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan uzun yıllardır Güneydoğulu ihracatçıların dünyanın birçok ülkesinde sadece ürünlerini değil aynı zamanda Gaziantep kültürünü ve yemekleriyle ülke tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade ederek Gastronomi Festivali öncesi Başkan, Şahin’e moral verdi. Halı ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Kaplan “Ocak Ağustos 2019 döneminde Türkiye genelinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10.3’lük artışla 174 milyon 767 dolar olarak gerçekleştiğini, Ocak-Ağustos dönemi için ise yüzde 9.2’lik artışla 1 milyar 573 milyon 430 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek Türkiye’den en fazla halı ihracatının Gaziantep’ten yapıldığına da dikkat çekerek Halı ihracatınınyüzde 67,5’i olan 1 milyar 061 milyon 645 bin doları Gaziantep’ten gerçekleştirildi” sözlerine ekledi.


İhracatçımızın her zaman yanındayız


Gaziantep ve Türkiye için ihracatın büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Şahin ihracatçıların önünün açılması için gerekli her türlü çalışmayı destekleyeceklerini belirterek ihracatın artmasının üretim ve istihdamın artmasını, dolayısıyla kent, bölge ve ülke ekonomisinin güçlendiğini sözlerine ekledi.


Sorunları hep birlikte aşacağız


Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, İl Genel Meclis Üyeleri Cemil Tekbaş ve Fettah Ekinci’de Başkan Fatma Şahin’e Elbeyli İlçesinin sorunlarını anlatarak ilçenin nüfusunun 3 bin civarında olduğunu ancak günlük insan trafiğinin 25-30 bin civarında gerçekleştiğini ifade ederek ilçe sorunlarına çözüm noktasında Başkan Şahinden destek istediler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de sorunların el birliğiyle çözüleceğini belirterek Elbeyli İlçesine gerekli desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:40
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