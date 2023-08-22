  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Partili Türkkan açık açık söyleyin: "Kemal Bey'in adaylığının önüne geçin" diyen CHP'liler kim

Doğalgaz anlaşması için Türkiye'nin kapısını çalmaları an meselesi! Bu ilk kez oldu, herkes şaşkın

İstihbarat savaşları kızışıyor! Kilit konumdaki ABD casusunu yakaladılar

Türkiye'ye petrol vermediklerine pişman oldular! Apar topar Ankara'ya geldiler

Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

Bakan Yerlikaya'dan kira yardımı açıklaması

Firari Fetö’cü Zekeriya Öz’ü evire çevire dövdü

İstanbullunun Ekrem çilesi bitmiyor! Yine metrobüs arızası

Ev sahiplerinden yeni taktik: Paylaşımlı ev dönemi başladı

Yunanistan'da orman yangınları sürüyor: Alevler Türk köylerine ulaştı
Ekonomi İhracatçılardan fındık üreticilerine müjde
Ekonomi

İhracatçılardan fındık üreticilerine müjde

Yeniakit Publisher
2023-08-22 14:06:00 -
İhracatçılardan fındık üreticilerine müjde

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bu seneki fındık rekoltesinin 765 bin civarlarında tahmin edildiğini ancak bu rakamın mevsimsel faktörlerden dolayı düşebileceğini belirterek fındık fiyatlarının da sene sonuna doğru özellikle Eylül ayından sonra üçlü rakamlara çıkabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, fındık üreticilerinin emanete fındık vermemesini de isteyerek “Bu seneki rekolteyi 765 bin ton civarında hesap ediyoruz ancak bu rekoltenin daha da düşeceğini ön görüyoruz. Bunun mevsimsel nedenlerden kaynaklandığını ve zayiatın fazla olduğunu görüyoruz. Fındığı 85 TL verilen bir fiyat var. Toprak Mahsulleri Ofisi bunu tek elden alırsa üreticinin mağduriyetinin önleyeceğini görüyoruz. Eğer alımlar, ödemeler gecikirse üretici mağdur olur. Bunun yanı sıra fındıkta tekelleşme söz konusu. Yurt dışı kaynaklı tekelleşen belli firmalar spekülasyonlarla üreticiyi zor durumda bırakıyor ve ürününün değeri gelmeden alıyor. Ürün fiyatına baktığımız zaman sene sonuna doğru özellikle Eylül ayından sonra fındık fiyatı rakamlarının üçlü rakamlara çıkabileceğini üreticinin her şeyden önce ürününü emanete vermemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Doğu Karadeniz Bölgesinde 1978 yılında çıkan kanun var. Eğim arazileri dışında fındık dikimi yasak dolayısıyla fındıklıkların yenilenmesi süreci başlatılması ve buna bağlı olarak ta eğim arazilerinin dışındaki taban arazi diğer tarım ürünlerinin dikilmesi gerekmektedir. Çünkü Doğu Karadeniz Bölgesi dağlık olduğundan dolayı alternatif ürün olmamakta dolayısıyla buralarda ürün toplayanlar dağcılar gibi beline ip bağlayarak eğilimli yerlerde fındık toplamaktadır” diye konuştu.

"Bu liderliğimiz tehlikeye girmiş durumda"

Dünyada fındık üretimi bakımından Türkiye'nin lider durumda olduğunu ancak bu liderliğin tehlikeye girdiğini ifade eden Gürdoğan, “Doğu Karadeniz Bölgesinde dönüm başına 50-75 kilogram arasında ürün söz konusu. Deneme ürünü yaptığımız Trabzon’da Şana mevkiinde dönüm başına 300 kilogram fındık alındığını görebiliyoruz. Ürün başına 450 milyon dolarlık bir rakam söz konusu. Her şeyden önce bahçelerimizi yenilenerek bakımını yaparak ürünü çok değerli bir hale getirebiliriz. Dünyada şu an için fındıkta lideriz ama bu liderliğimiz tehlikeye girmiş durumda. Ortalamamız yüzde 85’lerden yüzde 60’a düştü. Eğer bu böyle giderse 10 sene içerisinde yüzde 50’lerin altına düşeceğimizi ve liderliğimizi diğer ülkelere kaptırabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı
Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı

Gündem

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti
Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Resmi İlanlar

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Devlet dairelerindeki israf…
Devlet dairelerindeki israf…

Gündem

Devlet dairelerindeki israf…

Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık
Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Gündem

Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23