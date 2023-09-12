  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için düşündüğü isimler

Tacizci Celal Şengör tecavüze uğramaktan korkuyormuş!

McDonald's ve Tesla yeniden sahnede: İlginç bir tasarım! Sosyal medyada ilgi çeken tatlı kaşığı!

CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na: Liboş liboş konuşuyorsun!

ABD 5 vatandaş için dondurulan 6 milyar doları bakın böyle gözden çıkardı! Fon için yasal işlem yürütüyor

Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi! 'Erbakan böyle bir konuşma yapmadı'

Elektrikli araç satışı altı kat arttı: Türkiye’nin milli TOGG T10X'i lider oldu! Türkiye'ye ciddi para girişi olacak

Fas Almanya'nın yardım teklifine ilişkin kararını duyurdu: Kabul etmedi! Açıklama sonrası ortalık karıştı!

Akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam yolda: güncel 11 Eylül 2023 Benzin ve motorin LPG fiyatı kaç TL
Ekonomi İhracatçılara günlük reeskont kredisi limiti 3 milyar TL oldu
Ekonomi

İhracatçılara günlük reeskont kredisi limiti 3 milyar TL oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-12 09:29:00 -
İhracatçılara günlük reeskont kredisi limiti 3 milyar TL oldu

TCMB, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar TL'ye yükseltirken, günlük limit artışı temmuza göre 10 katına ulaştı.

TCMB ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar TL'ye yükseltti. Yapılan açıklama şöyle:

"İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitleri 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

25 Temmuz 2023 tarihli Basın Duyurusunda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltildiği belirtilmiştir. Seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23