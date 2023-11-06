İhracatçılar "Yeni Baharat Yolu" arayışında

Kalıntısız üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği için Avrupa’nın dört yanından baharat üreticileri ve ihracatçıları bir araya geldi. Dünyada 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli üç kuruluştan biri olan Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) Teknik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Son gelişmeler masada

Kekik ve defnede ihracatta dünya birincisi olan Türkiye’yi ESA Toplantısında başarıyla temsil eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avrupa Birliği’ndeki (AB) sektörle ilgili son gelişmelerden haberdar olmak ve Türkiye menşeli ürünler hakkında görüş bildirdiklerini söyledi.

Avrupa, ihracatta yüzde 30 pay alıyor

Tarakçıoğlu, "Özellikle Ege Bölgesi Türkiye’nin baharat ihracatının merkez üssü. Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 60’ından fazlasını Egeli ihracatçılar gerçekleştiriyor. Türkiye geneli baharat ihracatımız Ocak-Eylül döneminde 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa, Türkiye’nin baharat ihracatından yüzde 30 pay alıyor. ESA’da Avrupa’dan ABD’ye Hindistan’a, Güney Afrika’dan İngiltere’ye çok geniş bir üye profili mevcut.” dedi.

Birliklere görev düşüyor

Tarakçıoğlu, “Ulusal birliklere çok görev düşüyor. Özellikle Çin’den gelen ürünlerde bazı kalıntılara rastlandığı ve önlem alınmaması konusunda karar alındı. Bazı ülkelerden gelen ürünlerde sıklıkla çıkan kalıntılara yönelik izin verilmemesine rağmen sorunun halen tam olarak çözülemediği ve dikkatli olunması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Risk teşkil eden kalıntıları da istişare ettik. Tağşiş ve kurutma faktörü konularını görüştük. Amacımız çevreye duyarlı, üretimlerimizde izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik şartlarını yerine getirerek üretim yapmak, üreticilerimizi bu yönde bilgilendirecek projeleri hayata geçirmek" dedi.