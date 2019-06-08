İhracatçı yeşil pasaportla daha çok kazanıyor

Dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü sunan yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı hızla artıyor. 23 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle şirketlere ihracat rakamları temel alınarak yeşil pasaport verildiğine dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu adımla önemli ticari ortaklıkların önünün açıldığını vurguladı.

Limit aşağı çekilmeli

1 milyon dolara kadar ihracat yapabilen firmaların pasaport alabildiğini dile getiren Gülle, “Biz KOBİ’lerin ihracata katılımlarının artması için bu limitin 500 bin dolara çekilmesini arzu ediyoruz. Çünkü şu anda irili ufaklı firmalarımızın ürünlerini dünyaya satmaları çok ama çok önemli” dedi.

Gülle, yeşil pasaport kullanımının yaygınlaşmasının ihracatı daha da artıracağını vurguladı. Gülle, ayrıca pasaport kullanım süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması talebinde bulundu.

Yeni anlaşmalara kapı aralanıyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz de yeşil pasaportun önemli ticari anlaşmalara kapı aralayacağına işaret etti.

Akyüz, pasaport için konulan limitin 1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilmesini savunarak, “Böyle bir hamle ihracatımızı yukarı taşır. Daha çok firmanın ürünlerini dünyaya sunmasını mümkün kılar” ifadelerini kullandı. Yeşil pasaportun ihracatı kolaylaştırdığını anlatan Akyüz, şöyle devam etti: “Örneğin daha evvel Çin’e gitmek çok zordu. Ülkeye girmek iki ayı alıyordu. Fuarlara ve toplantılara katılmak çileliydi. Avrupa ülkeleri için de aynı durum geçerliydi. Şükür ki bu sorun aşıldı. Şu aşamada önemli fuar ve toplantılarda yer almanın, ticari anlaşmalar yapmanın önünde bir engel yok.”

Süre artırılsın

Yeşil pasaport kullanım süresinin 3 seneye çıkarılmasını savunan Akyüz, şunları kaydetti: “2 senelik sınır yetersiz. Çünkü pasaportun süresinin dolmasına 6 aya kala Avrupa ülkelerine girme ihtimali güçleşiyor. Yani yeşil pasaportun kullanım süresi 1,5 sene. Onun içi süre artırımına gidilmesinde yarar görüyoruz. Süre konusunda belki şirketlerin yapıları ve ihracat durumları dikkate alınabilir.”

Egeli ihracatçılar da memnun

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi olan yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı 2019 Mayıs ayı itibariyle bin 17’ye ulaştı. Birlikten yapılan açıklamaya göre yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere gerçekleştirilen ihracatın toplam içinde payı yüzde 75.

Bu ülkelerin başında Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, İran, İsrail, Mısır bulunuyor.

Birincilik metal firmalarında

EİB bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliği içerisinde en fazla yeşil pasaport sahibi 221 kişiyle Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 168 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat şansına sahip. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi 84 ihracatçı yeşil pasaport ayrıcalığından yararlanıyor. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 76 yeşil pasaport sahibi ihracatçıyı bünyesinde bulunduruyor.