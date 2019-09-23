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İhracatçı süre tahminiyle önünü görecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaretin kesintisiz ve hızlı işlemesi için birçok yenilikçi ve sonuç odaklı çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:52
İhracatçı süre tahminiyle önünü görecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak iç ve dış ticaret ile gümrüklerde dijitalleşmeyi yaygınlaştırmayı, elektronik platformları etkin kullanarak güvenli ve hızlı ticareti artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda ticaretin kesintisiz ve hızlı işlemesi için Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Liman Tek Pencere Sistemi, Varış Öncesi Gümrükleme projeleri gibi birçok yenilikçi ve sonuç odaklı çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan Pekcan, bakanlık hizmetlerinin tamamında elektronik sistemleri esas alan uygulamalara ağırlık verdiklerini bildirdi.

Projeler geliştirilecek

Bakan Pekcan, Türkiye’deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) üzerinden ulaşabileceğini belirterek, “Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu iki yeni uygulamamızla dış ticaret süreçlerinin izlenebilirliği sağlanacak, maliyet ve iş yapış şekilleri daha verimli yönetilebilecek” diyen Pekcan, bakanlık olarak bilişim sistemlerindeki yenilikleri ve veri analiz yöntemlerini önemli bir politika aracı olarak benimsediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:52
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. iç ve dış ticaret
  3. dijitalleşme
  4. Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi
  5. Tek Pencere
  6. Konteyner ve Liman Takip Sistemi
  7. Liman Tek Pencere Sistemi
  8. Varış Öncesi Gümrükleme
  9. Bakan Pekcan
  10. Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP)
  11. Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP)

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