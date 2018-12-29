Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

İhracatçı firmalara 2019’da 48 milyar dolarlık finansman

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019’da Eximbank aracılığıyla ihracatçılara 48 milyar dolar finansman sağlanacağını açıkladı. Bakan Pekcan, gelecek yıl Eximbank’ın 8 yeni şube açacağını söyledi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:47
İhracatçı firmalara 2019’da 48 milyar dolarlık finansman

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep’te Türk Eximbank şubesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gelecek 10 yılda temel hedefinin “yüksek gelirli ülkeler” ligine yükselmek olduğunu söyledi.

Tam koordinasyon

Ülkeyi bu hedefe taşıyacak en büyük aracın daha fazla ve daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu belirten Pekcan, Bakanlık olarak bu hedefe yönelik, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla tam koordinasyon içinde sorunları çözdüklerini ve gelecek planları yaptıklarını bildirdi.

Pekcan, gelecek dönemde teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya odaklanarak, ihracat artışını yapısal şekilde uzun döneme yayacaklarını dile getirdi.

Toplam 44 milyar dolarlık destek

Gaziantep’in Türkiye ve bölge ekonomisi için taşıdığı önemli rolün ve yarattığı katma değerin bilincinde olduklarına dikkati çeken Pekcan, Bakanlık olarak bu bilinçle tüm destek mekanizmalarıyla Gaziantepli ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı. Pekcan, Eximbank’ın Türkiye’de her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını, Gaziantep’te ise 27 dolarını finanse ettiğini aktarırken, böylelikle kurumun toplam finansman desteğini 44 milyar dolara yükselttiğini ifade etti.

Destek mekanizmaları devrede

Eximbank’ın çalıştığı ihracatçılar arasında KOBİ’lerin payının yüzde 53’ler seviyesinden yüzde 70,4’e ulaştığını belirten Pekcan, kurumun ihracatçılara daha fazla destek olabilmek adına yeni ve etkili destek mekanizmalarını devreye soktuğunu, bunların gelecek yıl daha da çeşitlendirileceğini bildirdi.

7,4 milyar lira ‘TL kredisi’ kullandırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank tarafından kasım ayının son haftası uygulamaya alınan “Mevsimsel Kredi Destek Programı” ile tarım sektörüne 200 milyon dolarlık ilave kaynak ayrıldığına işaret ederek, “Türk lirası kredi desteğini kapsama aldık. Türk Eximbank 2018 yılında 7,4 milyar lira ‘Türk lirası’ kredi kullandırdı” dedi. Sadece KOBİ’lere kullandırdıkları Türk lirası kredileri, Türk lirası ile ihracat yapan tüm ihracatçılara vermeyi öngördüklerini vurgulayan Pekcan, gelecek yıl Eximbank’ın, daha fazla ihracatçıya bulundukları yerde ulaşmak amacıyla 8 yeni şube açacağını söyledi. Pekcan, bu sayede ulaşılan ihracatçı sayısının en az 12 bin 500 olması gerektiğini düşündüklerini, Eximbank’ın 2019 yılında ihracatçılara sağladığı toplam finansman desteğini 48 milyar dolara yükselteceklerini bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:47
  1. Gaziantep
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. Türk Eximbank
  4. ihracat artışı
  5. Eximbank
  6. KOBİ
  7. Mevsimsel Kredi Destek Programı
  8. Türk lirası
  9. finansman desteği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azmi Ekinci kimdir nerelidir?
    1. Azmi Ekinci kimdir nerelidir?
    2. ‘İnsansız ve Otonom’ çalışmalar..
    3. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    4. Mesut Üner kimdir nerelidir?
    5. Gaziantepspor'un borcu 155 milyon lira
    6. 25 sanayi ve teknoloji uzman..
    7. Resmi kurullara yeni atamalar
    8. Irak'ta DAEŞ saldırısı: Ölüler var,..
    9. Denver evinde kaybetmiyor
    10. 9 milyon 500 bin vatandaş faydalandı!..
    11. Sokak köpeği için dükkandan kablo..
    12. Irak'ta DEAŞ saldırısında 2 polis öldü
    13. “İhracat bu ülkenin tek çıkış kapısıdır”
    14. Edirne'de uyuşturucu operasyonu.....
    15. İhracatçı firmalara 2019’da 48 milyar..
    16. Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu
    17. ‘Biyometrik İmza’ya bir ödül daha
    18. MediaMarkt’ta yılın son indirim..
    19. OHAL Komisyonu 50 bin 300 başvuruyu..
    20. Bakan'dan indirim müjdesi! 2019'da..
    Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum
    Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?