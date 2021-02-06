İhracata 50 milyar dolar destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank’ın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirerek, 2021 yılı hedef ve stratejilerini paylaştı. Eximbank’ın toplam desteğinin 2020’de bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bakan Pekcan, ihracatı destekleme oranının da yüzde 24,3’ten yüzde 26,9’a çıktığını söyledi. Pekcan, “Bankanın destek verdiği ihracatçı firma sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4’ün üzerinde artarak 13 bin 102’ye ulaştı. Buradaki en önemli gelişme, artık daha fazla KOBİ ihracatçımıza destek veriliyor olmasıdır. Son bir yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ olmuştur” diye konuştu.

2,8 milyar dolar fon temin etti

Eximbank uluslararası piyasalardan 2,8 milyar dolar fon temin ettiğini beliren Bakan “Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçılarımızın orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem vermiştir. Bunun sonucunda uzun vadeli kredi desteği bir önceki yıla göre 3 kat artmıştır” dedi. Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın 2021 hedeflerine değinirken de “2021 yılı ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği bir yıl olacaktır.” diye konuştu. Eximbank’ın 2021 yılında ihracatçılara sağladığı nakdi kredi ve sigorta desteğini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Pekcan, “Hedefimiz, 2021 yılında toplam ihracat desteğimizi geçen yıla göre yüzde 11 artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını da yüzde 27,7’ye yükseltmektir.” dedi. Öncelikli sektörlerde ihracat potansiyeli ve rekabet avantajı yüksek coğrafyalarda ihracatı artıracak çalışmalar yaparak sürdürülebilir ihracata katkı sağlayacaklarını belirten Pekcan, “Önümüzdeki aylarda gemi inşa sektörünün yapacağı ihracatlara yönelik Finlandiya ihracat destek kuruluşu Finnvera ile ortak bir destek paketi açıklayacağız.” bilgisini verdi.

10 yıla varan vade imkanı

Pekcan, savunma sanayisi ve yatırım malı ihracatçılarının gerçekleştirdiği ihracatlarla, gemi inşa firmaları ve müteahhitlerin yurt dışında gerçekleştirdiği projelere ilişkin mevcut ve yeni pazarlarda rekabet gücü sağlamaları amacıyla alıcı kredilerini artıracaklarını ifade ederek, “İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredi Programı’nı azami 5 yıl vadeyle, İhracata Yönelik Yatırım Kredi Programı’nı ise 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılarımıza sunmaya devam edeceğiz.” dedi. Bakan Pekcan, 2021’de de ihracatçıyı güçlendirmek ve dış ticareti dengeli bir yapıya kavuşturarak ekonomiyi kalkındırmak için tüm paydaşlarla birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini, Türk Eximbank’ın ihracatçıların her daim yanında olacağını kaydetti.

Hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı

Hizmet ihracatı istisnası kaynaklı katma değer vergisi (KDV) iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine imkan sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, hizmet ihracatı istisnası KDV iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine olanak tanındı. Düzenleme öncesinde, KDV’den istisna bulunan hizmet ihracatlarına ilişkin yüklenilen KDV’nin iade edilebilmesi ancak hizmet ihracatı bedelinin yabancı para döviz olarak Türkiye’ye getirilme şartına bağlıydı. Yapılan düzenlemede, Türk lirasının uluslararası ödemelerde artan yaygınlığı dikkate alındı. Faturasında Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesine olanak tanındı.