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İhracat yükselişe geçti

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ihracat 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat %16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti.

29 Mart 2019 Cuma 10:19
İhracat yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat %16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %63,1 azaldı

Şubat ayında dış ticaret açığı %63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Şubat ayında %69,4 iken, 2019 Şubat ayında %86,4'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %0,2 azaldı, ithalat %2,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,4 arttı, ithalat %16,9 azaldı.

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Şubat ayında 1 milyar 225 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 741 milyon dolar ile İspanya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Şubat ayında 1 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 371 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 347 milyon dolar ile Almanya ve 842 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,2'dir. Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,7'dir.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 14 milyar 308 milyon dolar oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 14 milyar 308 milyon dolar oldu. Şubat ayında ithalat ise %19,2 azalarak 16 milyar 56 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %89,1 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:19
  1. ihracat rakamları

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