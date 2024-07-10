İhracat ve bankacılık dünyası Denizli’de buluştu

Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen İhracatın Finansmanı Buluşmalarının beşincisi, ihracat ve bankacılık dünyasının önemli aktörlerini bir araya getirdi.

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kurulduğu günden bu yana ihracatçılara kefalet paketleri ile verdiği desteği sürdürürken, finansmana erişim için bir köprü görevi üstlenerek ihracatçılar ile bankaları buluşturmaya da devam ediyor.

İGE’nin koordinasyonunda, Denizli İhracatçılar Birliği’nin ev sahipliğinde ve Türk Eximbank’ın desteğiyle gerçekleşen İhracatın Finansmanı Buluşmaları etkinliği, 200’ün üzerinde ihracatçının katılımıyla Denizli’de gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç; “İGE’nin kurulduğu günden bu yana ihracatın sürdürülebilir büyümesi için finansmanın öneminin bilinciyle hareket ediyor ve Türkiye’nin dört bir yanında ihracatçılara ulaşmayı önemsiyoruz. İzmir, Bursa, Adana ve İstanbul’un ardından, önemli bir ihracat lokasyonu olan Denizli ve çevresindeki ihracatçılarımızı finans dünyasıyla bir araya getirerek ihracatın finansmanı konusunda birlikte somut çözümler üretmeyi hedefliyoruz. İGE olarak, ülkemizin ihracat gücünü artırmak ve bu alana daha fazla kaynağın aktarılmasını sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu nedenle, kesintisiz ve sürdürülebilir finansmana erişimi sağlamak için kararlılıkla ve hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Paydaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz sinerjiyle ülkemizin ihracat potansiyelini artırmaya ve ekonomimizin istikrarlı büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Programın Denizli ev sahipliğinde gerçekleşmesinden onur duyuyoruz”

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu da yaptığı konuşmada; “İhracatçılar için zorlu bir süreçten geçiyoruz. Talep daralması ihracatımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni siparişlerde ivme kaybı devam ediyor. Diğer yandan jeopolitik gerilimler nedeniyle artan enerji ve hammadde fiyatları da ihracat rakamlarımıza yansıyor. Belirsizlikler ihracatçının önünü görmesini zorluyor. Yılın ilk yarısında Denizli’den ihracat gerçekleştirdiğimiz 25 sektörden 12’sinde azalma mevcut. Özellikle emek-yoğun sektörlerde bu durum daha net bir şekilde görülüyor. Kurların ihracatçının rekabet edebileceği seviyede olmaması ve sabit seyri de bir diğer önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor. İhracat rakamlarımıza değinecek olursak, Denizli’den 2023 yılında 4,2 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise ihracatımız yüzde 2,5 artışla 2,1 milyar dolara ulaştı. Son dönemlerde, yüksek faiz oranları nedeniyle ihracatçılar, uygun koşullarda finansmana erişmede bazı zorluklar yaşıyor. Ana ihraç pazarımız olan Avrupa’da dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle ilgili gelişmelere uyum konusunda özellikle KOBİ düzeyindeki firmaların uygun koşullarda finansmana erişimi gerekiyor” dedi.

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Etkinlikte bankaların üst düzey temsilcileri Bankacılık ve Finans Panelinde ihracatçılara sundukları finansman çözümleri hakkında bilgi verirken, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) temsilcileri Erdal Çoban, Orhan Özgür ve Uğur Çoban’ın katılımıyla gerçekleşen panelde, katılımcılar finansmana yönelik ihtiyaçlarını dile getirdiler. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ihracat desteklerini aktarırken, İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ve Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan’ın ihracatçılara sunulan kefalet ve finansman desteklerini tanıttıkları sunumlarının ardından etkinlik sona erdi.