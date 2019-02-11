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İhracat seferberliğine Gaziantep dopingi

TİM tarafından başlatılan “İhracata İlk Adım Seferberliği” programı kapsamında ilk etkinlik bugün Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:28
İhracat seferberliğine Gaziantep dopingi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan “İhracata İlk Adım Seferberliği” programı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin ilkine bugün Gaziantep sahipliği yapacak. Gaziantep ilinin ekonomiye olan katkısının ön plana çıkarılacağı toplantıda yapılacak analizlerin yanı sıra fırsatlar da paylaşılacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısına, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in yanı sıra bölgenin önde gelen iş adamları, TİM Delegeleri, KOSGEB, Eximbank ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Temsilcisi de katılacak. Programda Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Edibe Sözen’in de birer konuşma yapması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:28
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  2. İhracata İlk Adım Seferberliği
  3. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  4. TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi
  5. Gaziantep Valisi Davut Gül
  6. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
  7. TİM Delegeleri
  8. KOSGEB
  9. Eximbank
  10. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Temsilcisi
  11. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür
  12. Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı
  13. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Edibe Sözen

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