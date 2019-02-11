İhracat seferberliğine Gaziantep dopingi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan “İhracata İlk Adım Seferberliği” programı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin ilkine bugün Gaziantep sahipliği yapacak. Gaziantep ilinin ekonomiye olan katkısının ön plana çıkarılacağı toplantıda yapılacak analizlerin yanı sıra fırsatlar da paylaşılacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısına, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in yanı sıra bölgenin önde gelen iş adamları, TİM Delegeleri, KOSGEB, Eximbank ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Temsilcisi de katılacak. Programda Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Edibe Sözen’in de birer konuşma yapması bekleniyor.