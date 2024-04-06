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Ekonomi İhracat şampiyonu iller belli oldu
Ekonomi

İhracat şampiyonu iller belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-06 11:50:00 - 2024-04-06 11:55:30
İhracat şampiyonu iller belli oldu

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin son 14 çeyrektir aralıksız büyüme gösterdiği ve bu yılın ilk çeyreğinde de ihracatın yüzde 3,6 artış ile 63,7 milyar dolar olduğu bildirildi. Ocak-Mart döneminde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği, 57 ilde de ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının üretim, yatırım ve istihdam kapasitesini güçlendirerek yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklamada, yılın ilk çeyreğinde dış ticarete ilişkin gelişmelerin, net ihracatın büyümeye pozitif katkı verdiğini gösterdiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflenmektedir.”

Faaliyet illerine göre ihracat verileri

İllerin mart ayında yıllık bazda ihracat gelişmelerine vurgu yapılan ‘faaliyet illerine göre ihracat verileri’ açıklamasında ise; İstanbul, yüzde 23 azalış ve 4 milyar 410 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, yüzde 5,6 artış ve 3 milyar 40 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 1,5 azalış ve 2 milyar 255 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 0,3 azalış ve 1 milyar 636 milyon dolar ihracatla dördüncü sırada, Ankara ise yüzde 1 artış ve 1 milyar 25 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Çorum en fazla ihracatını arttıran il oldu

Mart ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre Çorum 187 milyon dolarla en fazla ihracat artışı sağlayan il olurken Kocaeli 160 milyon dolarla ikinci, Mersin 121 milyon dolarla üçüncü, Yalova 99 milyon dolarla dördüncü, Afyonkarahisar da 49 milyon dolarla beşinci sırada yer buldu.
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