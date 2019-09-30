İhracat rakamları açıklanıyor
Eylül ayı ihracat rakamları, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde 2 Ekim'de açıklanacak.30 Eylül 2019 Pazartesi 10:51
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla, 2 Ekim Çarşamba günü eylül ayı ihracat rakamları Mersin’de açıklanacak. Aynı gün bölgesel meclislerinin beşincisi olan TİM Akdeniz Meclisi de Mersin’de gerçekleştirilecek. Eximbank şube açılışının da yapılacağı Mersin’de, ihracatta yeni rekorların açıklanması bekleniyor.
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