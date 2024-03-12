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Dünya İhracat fırsatı yakaladık: Kolombiya, Türkiye’den..
Dünya

İhracat fırsatı yakaladık: Kolombiya, Türkiye’den..

Yeniakit Publisher
2024-03-12 23:58:00 - 2024-03-13 00:02:26
İhracat fırsatı yakaladık: Kolombiya, Türkiye’den..

Kolombiya’da gübre üretimi yapan ithalatçı bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den granül gübre satın alacağını bildirdi.

Türkiye’nin, Brezilya’nın ardından Latin Amerika’daki en büyük ikinci ticari ortağı Kolombiya, stratejik, siyasi ve ekonomik anlamda gösterdiği ayrıcalıklarla ön plana çıkıyor. 2021 yılında ise ticaret hacminin ikiye katlanarak 2 milyar doları aşması, Kolombiya’yı Türkiye’nin ihracatını en çok artırdığı ülkeler konumuna yerleştirdi.

Bugün ise Türkiye ile hali hazırdaki ticaret hacminin en kısa sürede 5 milyar dolara ulaşması hedeflenen Kolombiya’dan, Türkiye pazarına bir adım atıldı. Bu kapsamda Kolombiya’da gübre üretimi yapan ithalatçı firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk ihracatçılardan granül gübre satın alacağını belirtti.

Kolombiya’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik  başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla Kolombiya pazarına ulaşın

Kolombiya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kolombiya’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan  ulaşabilirsiniz.
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