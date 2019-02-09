İhracat birim değer endeksi aralıkta azaldı
TÜİK'in geçen yılın aralık ayına ilişkin açıkladığı dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı.09 Şubat 2019 Cumartesi 10:26
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018’e ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, aralıkta ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1, yakıtlarda yüzde 9,9, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 3,6 düştü.
İthalat birim değer endeksinde, Aralık 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre değişim görülmedi. Aralık ayında ihracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı.
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