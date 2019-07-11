İhracat artışının şampiyonu savunma ve havacılık sektörü oldu

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Savunma ve havacılık sektörü, bu yılın ilk yarısında ihracatını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 41,4 artırarak 1,3 milyar dolara çıkardı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.



Türkiye'nin ihracatı bu dönemde yüzde 1,24 artış gösterdi. Savunma ve havacılık sektörü, yüzde 41,4'lük ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 907 milyon 78 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 282 milyon 258 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sektörünün takipçileri yüzde 18,9 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 15,7 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 9,53 ile makine ve aksamları oldu.





- En fazla talep ABD'den





Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 17,8 arttığı ABD, 403 milyon 583 bin dolarla sektörün dış satımında ilk sırada yer aldı.

ABD'yi, 134 milyon 634 bin dolarla Katar izledi. Katar'a ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin 337,3 arttı.

Almanya, yüzde 4,8 ihracat artışı ve 122 milyon 465 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

Umman, yüzde 23,5 artışla sektör ihracatında 100 milyon 673 bin dolarlık yer tuttu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde bin 782,3 artışla 63 milyon 270 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Hollanda'ya 38 milyon 139 bin dolarlık, İngiltere'ye 30 milyon 507 bin dolarlık, Polonya'ya 28 milyon 443 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a 21 milyon 917 bin dolarlık ve Azerbaycan'a 19 milyon 697 bin dolarlık ürün satıldı.

Söz konusu dönemde, aralarında İsviçre, Fransa, Güney Afrika, İtalya, Bahreyn, Rusya, Gana, Çad, Kanada, Belçika, Ukrayna, Filipinler, Kazakistan, Bulgaristan, Güney Kore, Norveç ve Meksika'nın da bulunduğu birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.





- Ankara, sektörü sırtladı





Savunma ve havacılık sektöründe yılın ilk yarısında en fazla ihracata imza atan il Ankara oldu. Söz konusu dönemde sektörün ihracatının yüzde 43,2'sini başkent Ankara tek başına sırtladı.

Ankara'nın savunma ve havacılık ihracatı, 2019'un ilk yarısında 554 milyon 319 bin dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde, başkentin ardından en fazla savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştiren il, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 109,7 artırarak 388 milyon 343 bin dolara çıkaran İstanbul oldu.

Savunma ve havacılık ihracatı büyüklükleri bakımından Eskişehir 219 milyon 553 bin dolarla üçüncü, Konya 25 milyon 815 bin dolarla dördüncü ve İzmir 23 milyon 840 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.



