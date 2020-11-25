İhraç edilen FETÖ’cü 3 Danıştay üyesi, Yüce Divan’da hesap veriyor

Danıştay üyeliği sırasında, alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket eden üç eski üye hakkındaki ilk duruşma, bugün saat 10.00'da yapılacak.



Arslan başkanlık yapamayacak



Heyete, eşi ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yerine başkanvekillerinden biri başkanlık edecek.



Duruşmada, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya başsavcıvekili yürütecek. Yargılamada, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak. Üç eski yüksek yargıç, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, örgütün yüksek yargı yapılanmasında ‘Danıştay abisi’ olduğu belirlenen Tutar'a ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan 16 yıl hapis cezası verilmişti. FETÖ üyeliği suçundan tutukluyken itirafçı olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş ise ‘örgüt üyeliği’ suçundan yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.



Darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.



Yüce Divan olarak görev yapan ve bugüne kadar yalnızca siyasileri yargılayan Anayasa Mahkemesi heyeti, tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcı 21 Kasım 2011'de yargılamıştı.



Yargıtay Başkanlar Kurulunun, yüksek yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermesiyle, Yüce Divan tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcın davasına bakan Anayasa Mahkemesi heyeti, kararını 19 Aralık 2012'de vermişti. Hasan Erdoğan ile rüşvet vermekle suçlanan 15 sanık beraat etmişti.