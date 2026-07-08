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Kültür - Sanat İhmal ve dikkatsizlik yüzünden 17 dönüm ormanı yaktılar
Kültür - Sanat

İhmal ve dikkatsizlik yüzünden 17 dönüm ormanı yaktılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İhmal ve dikkatsizlik yüzünden 17 dönüm ormanı yaktılar

Toplam 11 dönüm orman ve 6 dönüm ziraat arazisi kül oldu. Buca'daki yangına tarlasında balyozla çalışırken çıkardığı kıvılcımla sebep olan şahıs tutuklanırken, Bornova'da demir keserken yangına yol açan şüpheli serbest bırakıldı.

İlk olay, 6 Temmuz günü Bornova ilçesi Yaka Mahallesi Musluk mevkiinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahaleler sonucu alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönüm orman ve 3 dönüm ziraat arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştıran ekipler, Z.K. isimli şahsın bir arsada demir kesme makinesi kullandığı sırada etrafa sıçrayan kıvılcımların kuru otları alevlendirdiğini belirledi.

Olayın ardından gözaltına alınan Z.K., 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu olaydan sadece yarım saat sonra, saat 12.00 sıralarında bu kez Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkiinden alevler yükseldi. Ekiplerin yine hem havadan hem de karadan müdahale ederek söndürdüğü bu yangında ise 6 dönümlük ormanlık alan ile 3 dönüm ziraat arazisi küle döndü.

Bölgede yapılan detaylı incelemelerde, alevlerin orman sınırına bitişik konumda bulunan bir hobi bahçesinden sıçradığı anlaşıldı. Arazi sahibi Ö.B.'nin balyozla çalıştığı esnada etrafa saçılan kıvılcımların kurumuş otları tutuşturmasıyla yangının başladığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., 'tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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