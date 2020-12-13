İHL’lilerden kan bağışı seferberliği

Türk Kızılay tarafından pandemi süreci ve kış koşulları dolayısıyla kan stoklarında düşüş ve artan kan ve immün plazma ihtiyacına karşı başlatılan kan bağışı kampanyasına destek veren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal; Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile birlikte kan vererek, dernek üyeleriyle vatandaşlara kan verme çağrısı yaptı.

İmmün plazma çağrısı

Çapa Kan Merkezi’nde bir araya gelen Kınık, Çal ve Yılmaz kan bağışının koronavirüsle mücadele sürecindeki önemine vurgu yaparak hem kurum ve dernek çalışanlarından hem de vatandaşlardan kan vermelerini, koranovirüsü atlatan vatandaşların da immün plazma vermelerini istedi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada 2020’nin koronavirüs salgını ve afetlerle adeta “hüzün yılı” olarak geçtiğini belirterek, “Kana olan ihtiyacı karşılamak için birlikte güç ve ivme vererek kan bağışı etkinliği yaptığımız iki güzide yöneticimizle birlikteyiz. Pandeminin bizi ciddi olumsuz etkilemeye başladığı bahar aylarından sonra kan bağışında tüm dünyada olduğu gibi azalma oldu. Çünkü kaygıları ve tedirginlikleri artıyor. Ama ihtiyaçlar azalmıyor. Her gün 8-9 bin ünite civarında kana ve koronavirüsle mücadelede günlük 1000-1500 kadar immün plazma ihtiyacı oluyor. Bunu sürekli bir şekilde tedarik etmek gerekiyor. Kan sürekli bir ihtiyaç” dedi.

Herkesi kan bağışına davet ediyoruz

ÖNDER Başkanı Kamber Çal da, ÖNDER camiası olarak Kızılay Başkanı Kınık’ın çağrısına her zaman karşılık verdiklerini belirterek, “Başkanımız ve genel müdürümüzle birlikte yine kan vereceğiz. Tüm imam hatip mezunları, vatandaşlarımızı ve kardeşlerimizi kan bağışına davet ediyoruz” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da “Kızılay ve Önder burada, biz de MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak buradayız. Benim çağrım 81 ilimizdeki il milli eğitim müdürü ve okul yöneticisi arkadaşlarımızın tamamı. Özellikle imam hatip okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilere kan bağışına destek vermeleri çağrısı yapıyorum” dedi.