  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İHL’lilerden kan bağışı seferberliği
Gündem

İHL’lilerden kan bağışı seferberliği

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs sürecinde kana ve immün plazmaya ihtiyacın arttığını belirterek, kan bağışı çağrısı yaptı. Kınık’ı çağrısına destek veren ÖNDER Başkanı Kamber Çal, tüm imam hatip mezunlarını kampanyaya destek vermeye davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:25:00 -
İHL’lilerden kan bağışı seferberliği

Türk Kızılay tarafından pandemi süreci ve kış koşulları dolayısıyla kan stoklarında düşüş ve artan kan ve immün plazma ihtiyacına karşı başlatılan kan bağışı kampanyasına destek veren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal; Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile birlikte kan vererek, dernek üyeleriyle vatandaşlara kan verme çağrısı yaptı.

İmmün plazma çağrısı

Çapa Kan Merkezi’nde bir araya gelen Kınık, Çal ve Yılmaz kan bağışının koronavirüsle mücadele sürecindeki önemine vurgu yaparak hem kurum ve dernek çalışanlarından hem de vatandaşlardan kan vermelerini, koranovirüsü atlatan vatandaşların da immün plazma vermelerini istedi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada 2020’nin koronavirüs salgını ve afetlerle adeta “hüzün yılı” olarak geçtiğini belirterek, “Kana olan ihtiyacı karşılamak için birlikte güç ve ivme vererek kan bağışı etkinliği yaptığımız iki güzide yöneticimizle birlikteyiz. Pandeminin bizi ciddi olumsuz etkilemeye başladığı bahar aylarından sonra kan bağışında tüm dünyada olduğu gibi azalma oldu. Çünkü kaygıları ve tedirginlikleri artıyor. Ama ihtiyaçlar azalmıyor. Her gün 8-9 bin ünite civarında kana ve koronavirüsle mücadelede günlük 1000-1500 kadar immün plazma ihtiyacı oluyor. Bunu sürekli bir şekilde tedarik etmek gerekiyor. Kan sürekli bir ihtiyaç” dedi.

Herkesi kan bağışına davet ediyoruz

ÖNDER Başkanı Kamber Çal da, ÖNDER camiası olarak Kızılay Başkanı Kınık’ın çağrısına her zaman karşılık verdiklerini belirterek, “Başkanımız ve genel müdürümüzle birlikte yine kan vereceğiz. Tüm imam hatip mezunları, vatandaşlarımızı ve kardeşlerimizi kan bağışına davet ediyoruz” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da “Kızılay ve Önder burada, biz de MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak buradayız. Benim çağrım 81 ilimizdeki il milli eğitim müdürü ve okul yöneticisi arkadaşlarımızın tamamı. Özellikle imam hatip okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilere kan bağışına destek vermeleri çağrısı yapıyorum” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aksel aytan

Kadınları erkeklerin yanındaki sedyeye yatırıp kan alıyorlar. Önder bunu da hatırlatsa ya..
  • Yanıtla
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
Siyaset

Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi

Bir grup CHP'li tarafından düzenlenen CHP Covid-19 Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.
HDP'li vekilden fıkra gibi açıklama: HDP ülkeyi bölmek isteyen parti değildir
Siyaset

HDP'li vekilden fıkra gibi açıklama: HDP ülkeyi bölmek isteyen parti değildir

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç TBMM'de yaptığı konuşmada, "HDP, ülkeyi bölmek isteyen bir parti değildir. Bü..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay