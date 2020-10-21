İHL’li genç, annesinin sırtında yükseldi

Afyonkarahisar’da, fedakar annesinin yıllarca sırtında okula taşıdığı doğuştan bedensel engelli Abdullah Akyıldız’ın üniversite hayali gerçek oldu.



Doğuştan engelli kaldı



Sandıklı ilçesinde yaşayan Akyıldız ailesinin iki çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Abdullah, doğuştan kas hastalığı nedeniyle bedensel engelli kaldı. Annesi Birdane Akyıldız’ın sırtında okula taşıması sayesinde ilkokulu başarıyla bitiren Abdullah, devletin verdiği akülü araç sayesinde ortaokul ve liseye giderken az rahatlasa da hem okuldaki hem de apartmanlarındaki katları annesinin sırtında inip çıkmaya devam etti.



Anadolu İHL’yi birincilikle bitirdi



Hayali olan üniversiteye, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünü kazanarak ulaşan Abdullah Akyıldız’ın annesi Birdane Akyıldız, oğlunun okuma isteğini kırmamak için fedakarlık yaptığını, çok emek verdiğini söyledi. Abdullah’ın Anadolu İmam Hatip Lisesini okul birincisi olarak bitirdiğini ifade eden anne Akyıldız, oğlunun okuma azmiyle gurur duyduğunu aktardı.



Zorluklarla okuttum



Akyıldız, “Oğlumu, zorluklarla okuttum. Okulda bile sınıfları iki ya da üçüncü katta olduğu için yine hep sırtımda çıkardım. Görmediğim şeyleri evladımdan gördüm. Allah razı olsun. Ben ağlasam bile ‘Anne ben böyleyim diye üzülme’ diyerek bana çok destek oldu” dedi.