İHL’ler Türkiye’nin mayası

Hasan Eğrigöz Ankara

Son yıllarda önemli başarılara imza atan İmam Hatip Liseleri, bu yıl da başarısını ortaya koydu. 28 Şubat döneminde ayrımcılığa uğrayıp, itilip kakılan ve kendi ülkelerinde üvey evlat muamelesi gören İmam Hatipli öğrenciler, katsayı zulmünün kalkmasının ardından başarısını ortaya koyarak, şu anda Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okuyor.

‘Devlet ve milleti kaynaştırdı’

“Bir altın nesil yetişiyor” diyen Diyarbakır ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, “28 Şubat zihniyetinin en büyük sıkıntısını İmam Hatipliler çekti. Ötekileştirildi, dışlandı öcü gibi gösterildi. Fakat gel gör ki bugün çift kanatlı bir şekilde İmam Hatipli nesil yetişiyor. Bir altın nesil yetişiyor. İmam Hatipliler hem ahlaklı, hem nitelikli, ailesine, toplumuna, değerlerine, maneviyatına bağlı bir birey olarak yetişiyor. Hem de fiziki anlamda ve bilimsel anlamda büyük başarılar kazanıyorlar. Bu toplumun büyük bir teveccühünün karşılığıdır. O anlamda İmam Hatip nesli dün olduğu gibi, bugün de büyük başarı kazanıyor. İmam Hatipliler devletiyle milletiyle bir kaynaşma ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

‘İHL’lerin katkısı çok büyük’

İmam Hatiplilerin, ülkenin hem manevi değerlerine hem de ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Erdemliler Derneği Başkanı Kasım Akgönül de, “Vatandaşların sahiplendiği İmam Hatip okulları, bu ülkenin mayasını oluşturuyor. Özellikle dışarıdan ithal ve halkın değerlerinden uzak bir eğitim politikasının tutmadığını 28 Şubat süreciyle beraber millet olarak tanık olduk. Şu anda gelinen noktada İmam Hatipliler, ülkemizin hem manevi değerlerine, hem de ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. Bilimsel veriler, sosyolojik gerçeklikler tamamen bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘ İHL’lerde kalite çok arttı’

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı ise, “Burada yeteneklerini keşfetmek ve bunu geliştirmek son derece önemli İmam Hatiplerde iki esas bilim dalı öğretiliyor. Birincisi Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim, öteki de kainat kitabı. Hakikat bu iki kitabı okuyarak kavranır. 28 Şubat döneminde bir katsayı zulmü vardı. Bir öğrenci aşağı yukarı 15 puan geriden başlıyordu katsayıdan dolayı. O zulüm kalktı. Ötekileştirme vardı. İmam Hatiplilere tepki gösteriliyordu. Kaçış vardı. Bugün proje İmam Hatipler öğrencileri seçerek almaya başladılar. O seçilerek alınan öğrenciler tabi daha kaliteli bir eğitim alıyorlar. Öğrenciler birbiri ile yarışıyor ve büyük bir kalite getirdi” diye konuştu.