İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresi nasıl okunur?
İhlas suresi okunuşu-anlamı | Kur'an-ı kerimde yer alan kısa surelerden biri olan İhlas'ı en doğru şekilde okumak, öğrenmek isteyenler 'İhlas nasıl okunur?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Pek çok kişi İhlas suresinin okunuşu, anlamını merak ediyor. Peki, İhlas suresi nasıl okunur Türkçe?
İhlas suresi nasıl okunur?
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas suresinin anlamı nedir?
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O'na bir denk de olmadı.