İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresi nasıl okunur?

Pek çok kişi İhlas suresinin okunuşu, anlamını merak ediyor. Peki, İhlas suresi nasıl okunur Türkçe?

İhlas suresi nasıl okunur?

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresinin anlamı nedir?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O'na bir denk de olmadı.