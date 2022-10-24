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İSLAM İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresi nasıl okunur?
İSLAM

İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresi nasıl okunur?

İhlas suresi okunuşu-anlamı | Kur'an-ı kerimde yer alan kısa surelerden biri olan İhlas'ı en doğru şekilde okumak, öğrenmek isteyenler 'İhlas nasıl okunur?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 19:18:00 -
İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresi nasıl okunur?

Pek çok kişi İhlas suresinin okunuşu, anlamını merak ediyor. Peki, İhlas suresi nasıl okunur Türkçe?

İhlas suresi nasıl okunur?

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresinin anlamı nedir?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O'na bir denk de olmadı.

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