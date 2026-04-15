İhlas Gayrimenkul'ün Ispartakule'deki yeni projesi Bizim Evler 12 satışa çıktı

İstanbul’un modern şehircilik anlayışıyla gelişen bölgesi Ispartakule’nin en büyük yatırımcısı İhlas Gayrimenkul, aynı lokasyondaki yeni projesi Bizim Evler 12’yi satışa sundu. Sektördeki üst düzey tecrübesiyle bugüne kadar 25.000’in üzerinde daireyi tamamlayıp sahiplerine teslim eden şirket; 473 konut ve 25 ticari birimden oluşan Bizim Evler 12 ile Ispartakule’nin modern çehresine yeni bir imza atıyor.

Yüksek yatırım potansiyeli ve aile yaşamına uygun yapısıyla öne çıkan Ispartakule’de konumlanan Bizim Evler 12; geniş peyzaj alanları, ferah konut seçenekleri, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek ticari üniteleri, ulaşım avantajları ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor. Proje, yapımı hızla devam eden Hasdal - Nakkaş Otoyolu ve TEM Otoyolu Ispartakule gişelerine yalnızca 3 dakika mesafede yer alırken, panoramik Küçükçekmece Gölü manzarasıyla öne çıkıyor. İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne hızlı ulaşım sağlayan bağlantı yollarının hemen yanı başında bulunan Bizim Evler 12, hem yatırım hem de lokasyon avantajı açısından cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi “Çam Sakura” başta olmak üzere Eğitim ve sağlık kurumlarına yakın mesafede konumlanan proje, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek ticari üniteleriyle bütüncül bir yaşam alanı sunuyor.

İstanbul’un zemin yapısı en sağlam bölgelerinden Ispartakule’de yükselen Bizim Evler 12, yapı güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilen proje; dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla güvenli bir yaşamın kapılarını aralıyor.

KENTİN DİNAMİKLERİNE UYGUN MİMARİ

Toplam 43 bin metrekarelik arsa üzerinde geliştirilen Bizim Evler 12 projesi, kentin dinamikleriyle uyumlu olarak 12 ve 13 kat şeklinde tasarlanmış 7 konut bloğundan meydana geliyor. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde toplam 473 konut bulunuyor. Geniş yaşam alanlarıyla dikkat çeken projede 32 bin 500 metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor. Bizim Evler 12’de her daire için otopark alanı sunulurken, ticari alanlar için de 77 araç kapasiteli ek otopark imkânı sağlanıyor.

YAŞAMA DEĞER KATAN AYRINTILAR BİZİM EVLER 12’DE

Bizim Evler 12, geniş yeşil alanları ve zengin sosyal donatılarıyla sakinlerine doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Projede süs havuzları, kamelyalar, gezi ve yürüyüş yolları ile bisiklet parkurları yer alırken; çocuk oyun ve park alanları da aileler için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuyor. Bunlara ek olarak proje bünyesinde tenis kortu, voleybol, futbol ve basketbol sahaları da yer alıyor. Ayrıca projede kapalı yüzme havuzu, sauna ve fitness salonu bulunuyor. Projede bay ve bayan mescidle birlikte mevlid, taziye ve cemiyet organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı salon da site sakinlerinin kullanımına sunuluyor.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERLE MAKSİMUM TASARRUF

Projede sürdürülebilirlik ve yaşam konforunu artıran modern altyapı çözümleri öne çıkıyor. Bizim Evler 12’de su depoları ve jeneratör altyapısıyla kesintisiz bir yaşam imkanı sunuluyor. Üstelik her dairede bulunan su arıtma sistemi, sağlıklı ve temiz suya doğrudan erişim imkânı sunarak yaşam kalitesini artırıyor.

ÜST DÜZEY DOKUNUŞLAR, MODERN DETAYLAR

İhlas Gayrimenkul’ün köklü deneyimiyle hayata geçirdiği Bizim Evler 12, Ispartakule’nin gelişen yapısı içerisinde modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına yanıt veren yeni bir referans proje olarak öne çıkıyor. Her detayın titizlikle planlandığı Bizim Evler 12; kullanışlı iç mimarisi, A kalite yapı malzemeleri, lüks mutfakları ve şık banyo tasarımlarıyla konforu yeniden tanımlıyor. Üst segment donatılara sahip olan proje, sakinlerine yüksek standartlarda bir yaşam deneyimi vadediyor.