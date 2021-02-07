Ihlamurun faydaları nelerdir? En güzel ıhlamur nasıl demlenir?

Herhangi bir aktardan veya marketten yapraklı ve çiçekli bir ıhlamur satın almanız gerekiyor. Mümkünse kendiniz de doğadan toplayabilirsiniz. Aldığınız ıhlamuru bir demlik, cezve veya french press yardımı ile kolay bir şekilde demleyebilirsiniz. Bardak sayısına göre ıhlamur yaprağı ve çiçeği miktarını arttırınız. Demlemeden önce ıhlamuru sudan geçiriniz. Sonrasında ıhlamurun üzerine kaynattığınız suyu ekleyin ve tercihe göre içerisine kuru incir, kuru kayısı veya elma ekleyebilirsiniz. Suyu da ekledikten sonra ortalama 7 dakika demlemeye bırakın. Demlendikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

Ihlamur çayının faydaları

- Ihlamur, vücutta bulunan bakteri ve virüsleri öldürür.. Bu sebeple kış aylarında mikroplardan ve hastalıklardan korunmak için tercih edilir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve mide ağrılarına iyi gelir.

- Sindirim sisteminizi rahatlatır.

- Ihlamur yapraklarında barınan antioksidanın cilt için birçok faydaları bulunuyor.

- Her türlü kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

- Vücuttaki lekelerin giderilmesinde rolü vardır.

- Ihlamur, ter attırır ve idrar sökücü olarak etkisi vardır.

- Kanser riskini azaltır.

- Uykusuzluk yaşayanlar, yatmadan önce bir bardak ıhlamur içerse rahat bir şekilde uykuya dalar.

- İltihaplara karşı etkilidir.. Diyabet hastalığına ve kronik iltihaplanmanın giderilmesinde oldukça etkilidir.