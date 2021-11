Ihlamurun faydaları nelerdir?

Dünya çapında yaklaşık 40 farklı türü bulunan ıhlamur ağacı, ılıman ve yarı tropik bölgelerde yetişir.Ihlamur, ıhlamur ağacının yaprak, çiçek ve kabuklarının kurutulması ile elde edilebileceği gibi aktardan kurutulmuş olarak ya da marketlerden poşet çay olarak da satın alınabilir.

Ihlamur çayı faydaları

İçeriğindeki uçucu yağların etkisiyle kişinin vücudunun ve zihninin rahatlamasına yardımcı olabilir.

Strese bağlı olarak ortaya çıkan akne, sedef gibi bazı cilt rahatsızlıklarının iyileşmesini destekleyebilir.

Solunum yollarına ait enfeksiyonlarda oluşan boğaz akıntısının yumuşatılmasında etkilidir.

Bazı rahatsızlıklarda oluşan öksürüğün azaltılmasında etkili olduğu düşünülür.

Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikayetlerin oluşmasını önleyebilir.

Ihlamur çayı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Limon ile birlikte tüketildiğinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.

Uykusuzluk problemi olan kişilerin akşam saatlerinde ıhlamur çayı tüketmeleri durumunda uykuya daha kolay daldığı bilinir.

Ihlamur çayının ödem atımına yardımcı özelliği, kişinin daha fazla idrara çıkmasına yardımcı olur.

Soğuk havalarda ıhlamur çayı tüketilmesi durumunda kişinin ısınması kolaylaşabilir.

Cilt yüzeyinde oluşan leke ve kırışıkların giderilmesinde etkili olabilir.

Duş sırasında ıhlamur çayının saçlara ve saç derisine uygulanması, saçların daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilir.

Ihlamur çayı, soğutulduktan sonra bir pamuk yardımıyla göz kapaklarının üzerine konulduğunda göz altı morluklarının azalmasını sağlayabilir.

Ihlamur çayı nasıl demlenir?

Ihlamur çayı nasıl demlenir İbrahim Saraçoğlu tarafından: “Bir bardak kaynar suya bir tutam ıhlamur çiçeği koyulur ve 1-2 dakika kaynatılır. 5-10 dakika demlendikten sonra süzülüp içilir” şeklinde cevaplanıyor.

Ihlamur çayı, hastalıkların tedavisinde tek başına yeterli değildir. Ihlamur çayının çok miktarda tüketilmesi beklenmedik etkilere yol açabilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi ıhlamurun da ilaçlarla birlikte tüketilmesi, bitkisel ürünün ilaçla etkileşime girmesine yol açabilir. Bu nedenle medikal tedavi sırasında kişinin, bitki çayı tüketimi konusunda mutlaka hekimine danışması önerilir.

Hamileler ıhlamur çayı içebilir mi?

Ihlamurun hamileler için en önemli faydalarından biri nezle, grip gibi hastalıklarda semptomları azaltmasıdır. Fazla ilaç tüketiminden kaçınıldığı ve doktorunuz içmenizi söylemedikçe ilaç almamanız gereken hamilelikte ıhlamur çayı ile grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı korunabilirsiniz

Kışın vazgeçilmezi ıhlamur altınla yarışıyor

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sisteminin güçlendirmek isteyen vatandaşlar, soluğu aktarlarda alıyor. Kışın vazgeçilmezi olan ve özellikle soğuk algınlığına iyi gelen ıhlamurun kilo fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Geçen sene kilosu 100 liradan satılan yaprak ıhlamurun fiyatı bu sene 200 ile 300 lira arasında değişiyor. Çiçek ıhlamur ise 400 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarıyla adeta altınla yarışıyor. Vatandaşlar yükselen fiyatlara rağmen kendi bütçelerine göre ıhlamur almaya devam ederken, aktarlar ise bahçelerde ve ağaçlarda ıhlamurun olduğunu ancak toplayan olmadığı için fiyatların yükseldiğini söyledi.



Kış mevsiminde baharat ve bitkisel ürünler sektörünün çok hızlı olduğunu söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, “Şu an en çok sattığımız ürünlerden birisi ıhlamur, ada çayı, kuşburnu gibi bitkiler. Ama bunların her zaman en başında ıhlamur vardır. Ihlamur bizim için altın bir içecektir. Bütün Türk milletinin ilk zamanlardan beri kullandığı en iyi bitkidir. Ihlamur, en küçük çocuklardan en büyük yetişkinlere kadar kullanılabilen en doğal bitkilerden biridir. Ihlamur, herhangi bir yan etkisi olmayan ama bir çok hastalığa fayda sağlayan besin takviyelerinin başında gelir. Örneğin üst solunum yolları için havalar biraz soğuduğunda ilk içeceğimiz içeceklerden birisi ıhlamur çayıdır. Herkes evinde ıhlamuru demleyip, rahatlıkla içebilir” dedi.



Ihlamurun fiyatlarında ciddi bir şekilde sıkıntı yaşadıklarını aktaran Mindivanlı, “Ihlamur fiyatları çok ciddi yükseldi. Ihlamurun iki çeşidi var; biri sırf çiçek ıhlamur, diğeri de yaprak çiçek karışık ıhlamur. Çiçek ıhlamur, yaprak ıhlamura göre daha değerli. Hem etki açısından hem fiyat açısından daha değerli. Çünkü el işçiliği var içerisinde. Ihlamuru toplamak çok zor. Fiyat artışlarının en önemli sebebi; köylüler toplamıyor. Topluyorlar, topladıkları ürünü tek tek ayıkladıkları zaman bu sefer çiçek ıhlamurun fiyatı diğerine göre iki katı oluyor. Yaprak ıhlamurun fiyat aralığı 200-250 lira, çiçek ıhlamurun kilo fiyatları 400 ile 500 lira arasında değişiyor. Her bitkinin fiyatı arttı ama ıhlamurda ekstra bir fiyat artışı var. Her evde bulunması gereken bitkinin fiyatı şu an en az 200 liradan başlıyor. Kışın vazgeçilmez ürünü ıhlamur şu an altınla yarışıyor. Ihlamur bütün hemen hemen bütün Karadeniz bölgesinde var. Yalova’dan tutun Düzce’ye, Zonguldak’a kadar her yerde ıhlamur ağaçları var. Bahçelerde ıhlamur var ama toplayan yok. Zaten problem orada. Toplayan ve el işçiliğiyle ayıran yok. Fiyatlar o yüzden arttı. Geçen sene 100 lira olan ıhlamur şuan 250-300 lira” diye konuştu.



Vatandaşların ıhlamura talebinin olduğunu kaydeden Mindivanlı, “Daha az miktarda da olsa insanlar evine alıyor ve tüketiyor. Yoğunuz bu konuda, oldukça memnunuz. Ihlamuru hepimiz tüketmeliyiz. Çünkü ıhlamur bütün üst solunum yollarına, vücudumuzu ısıtmaya, bütün gribal enfeksiyonlardan tutun öksürük, bronşite kadar her şeye faydası var. Akciğerleri açma, temizleme özelliği var. Hepimiz ıhlamuru tüketmeliyiz. Bütün Türk milleti bu havalarda evinde ıhlamur çayı demleyip içiyordur. Yapımı da çok kolay, demleme usulü yapıyoruz. Kaynar suyun içerisine koyup, demleyip, içerisini limon ve balla tatlandırdıktan sonra tüketmemiz yeterli. Normal çay demiri düşürüyor. Ama ıhlamurun öyle bir etkisi yok. Bol bol tüketmemiz lazım” şeklinde konuştu.



Hastalıklardan korunmak isteyen herkesi doğal bitkisel ürünleri kullanmaya davet eden Mindivanlı, “Hepimiz bitkisel ürünleri kullanalım. Ihlamur bir örnekti ama binlerce ürün var. Bütün şifa doğada . özellikle bu dönemlerde hastalanmak istemiyorsanız güvendiğiniz aktarlara uğramayı eksik etmeyin. Kesinlikle tazeliğe çok önem vereceksiniz, temizliğe çok önem vereceksiniz, güvenmediğiniz hiçbir aktara gitmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.



Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için aktara ıhlamur almaya geldiğini söyleyen Sevgi Pektaş ise "Aktardayım, ıhlamur aldım. Kışın soğuk algınlığına çok iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Biraz fiyatı artmış ama olsun yine de ıhlamur içmeye devam ediyorum. Fiyatı pahalı da olsa evde kaynatılıp içilmesi gereken bir şey. Bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için, soğuk algınlığına iyi geldiği için ıhlamuru öneriyorum, herkese tavsiye ediyorum" dedi.