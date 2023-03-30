İHL düşmanı Gülşen’den sürpriz karar! Şaşkına çeviren gelişme...

Londra’ya yerleşen ve uzun süredir Türkiye’ye dönmeyen Gülşen, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimi bekliyor. Şarkıcı, seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek…

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açıldıktan sonra tutuklanan Gülşen, kısa süre kaldığı cezaevinden çıktı, oğlunun yanına gitti. Yurt dışı yasağı kaldırılan Gülşen, ilk olarak İspanya'ya uçtu.

Şarkıcı buradan da bir evinin bulunduğu İngiltere’nin başkenti Londra’ya geçti.

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden şarkıcı ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Gülşen’e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı öne sürüldü.

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İddialara ilk cevap Gülşen’in avukatından geldi.

Şarkıcının avukatı, “Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin Meclis değil, sahne olduğunun altını çiziyor.” dedi.

Seçim sonucuna göre Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine karar verecek

Gülşen’in Türkiye’ye ne zaman döneceğine ilişkin de dikkat çeken sözler sarf eden avukat, “Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek.” diye konuştu.

Gülşen'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.