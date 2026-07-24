İHH’nın Suriye’deki terzilik atölyesinde 32 kadın istihdam ediliyor: Yılda 2 milyon kişiye kıyafet yardımı

Azez’de bulunan terzilik atölyesi, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 2024 yılında kuruldu. Atölyeyle, hem iç savaşta eşleri vefat eden ve herhangi bir geliri bulunmayan kadınlara istihdam sağlanması, hem de ihtiyaç sahibi savaş mağdurlarına elbise desteği sunulması hedeflendi.

Atölyede 32 kadın istihdam ediliyor

Atölyede bugün, 32 kadın istihdam edilirken, üretilen ürünler Suriye’nin 6 farklı şehrindeki İHH İyilik Mağazalarında savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Çalışmayla ilgili bilgi veren İHH Projeler Biriminden Mustafa İnce, projenin, eşleri vefat etmiş ve ev geçindirmek zorunda olan kadınlara istihdam sağlamayı hedeflediğini ifade etti. İnce, “Ablalarımız burada çalışarak ailelerinin geçimini sağlamaktadırlar. Burada üretilen ürünlerin kumaşları Türkiye’deki bağışçılarımız tarafından bizlere emanet olarak verilmekte. Burada biz, gönderilen kumaşların vasfına göre en doğru ürünleri üreterek Suriye’nin farklı şehirlerinde açmış olduğumuz İyilik Mağazalarında ihtiyaç sahibi insanlara dağıtmaktayız” dedi.

“Ellerinin yatkın olduğu mesleğe yönlendirdik”

İyilik Mağazalarında Türkiye’den bağış olarak gönderilen elbiselerin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktaran İnce, şunları söyledi: “Suriye 14 yıl boyunca çok çetin bir savaştan geçti. Bunun neticesinde, birçok kadın eşsiz, birçok çocuk babasız kaldı. Bu çalışmaya başlarken şunu hedefledik: Eşleri vefat etmiş ihtiyaç sahibi ablalarımıza bir meslek edindirmek ve yeniden güçlü bir şekilde ayakta durmalarına vesile olmak. Bize müracaat ettiklerinde iş bilip bilmemelerine bakmadık. Bizim önceliğimiz, eşlerinin vefat etmiş olması ve geçim yükünün onların omuzlarında olmasıydı. İlk 3 ay kendilerine eğitim verdik. Ellerinin yatkın olduğu mesleğe yönlendirdik. Kimileri makineci oldu, kimileri ortacı, kimileri makastar, kimileri ütücü, kimileri ise modelist.”

“Her mağazamız günlük 250 kişi giyindiriyor”

Çalışmanın daha da büyüyerek devam ettiğini ifade eden Mustafa İnce, “2026 yılı içerisinde Filistinli mültecilerin kaldığı Yermük Kampı’nda bir İyilik Mağazası açtık. İsrail sınırında bulunan Dera şehri, ki çok mazlum ve ihtiyaç sahibi bir şehirdir. Burada bir İyilik Mağazası açtık. Geçen hafta da projelerimizi tamamladık ve Golan Tepelerinin dibinde olan Kuneytra kentinde de yine buna benzer bir terzihane ve İyilik Mağazası adı altında çalışmalarımız devam ediyor. Ablalarımızın burada üretmiş olduğu ürünler ve Türkiye’den bağış olarak gelen hazır kıyafetlerle birlikte, Suriye’de açtığımız İyilik Mağazalarımızdan yılda 2 milyon insan istifade ediyor. Her mağazamız günlük 250 kişi giyindiriyor. 10 mağazada bu sayı yıllık 700 bin kişi yapıyor. Ama Ramazan ve Kurban Bayramlarındaki çalışmalarımızı ile kış çalışmalarımızı da kattığımız zaman her yıl bu terzihane çalışması ve Türkiye’den gelen ayni bağışlarla birlikte toplamda 2 milyon insana kıyafet ulaştırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu imkân bana çok yardımcı oldu”

Eşi iç savaşta vefat eden ve şu anda terzilik atölyesinde çalışan Esma El Muhammed, 2020 yılında göç ederek Azez’e geldiklerini belirtti. Esma El Muhammed, “Allah’ın yardımıyla burada iş imkânı buldum, çalışmaya başladım. İHH vesilesiyle sığınacak bir evimiz oldu. Bu imkân bana çok yardımcı oldu Bir kız çocuğum var. Göz rahatsızlığı var. Hem bulanık görüyor, hem de uzağı görme konusunda sorunu var” dedi.

Terzilik atölyesi, 32 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.