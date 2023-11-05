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Gündem İHH'nın İncirlik'teki eylemine provokatör gölgesi!
Gündem

İHH'nın İncirlik'teki eylemine provokatör gölgesi!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 15:43:00 - 2023-11-05 16:10:57

Türkiye genelinden Adana'daki ABD İncirlik üssüne giderek siyonistlerin Gazze'ye saldırılarını ve ABD'nin katliama verdiği desteği protesto eden İHH üyeleriyle duyarlı Müslümanların arasına sızan bir grup, üsse girmeye çalıştı. Emniyet güçleri provokatörlere geçit vermedi.

Olayların başladığı esnada Kur'an'ı Kerim tilaveti yapılıyordu.

İHH yetkilileri anonslarla taşkınlık yapılmaması için çağrıda bulundu.

Emniyetin İncirlik Üssü’nün arka tarafındaki Sezai Karakoç Bulvarı'nda izin verdiği eylem alanının dışına çıkmak isteyen bir gruba polis müdahale etti.

Biber gazı ve tazyikli suyla yapılan müdahalenin ardından gruptakiler alandan uzaklaştırıldı.

Yaşanan taşkınlık sebebiyle başka provokasyonların önüne geçmek amacıyla program planlanandan erken bitirildi.
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