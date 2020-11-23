İHH'den Bosna Hersek'teki düzensiz göçmenlere sıcak yemek yardımı

SARAYBOSNA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki binlerce düzensiz göçmen için sıcak yemek dağıtımına başladı.

İHH'den yapılan yazılı açıklamada, Tuzla şehrinde ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren göçmenlere yönelik başlatılan proje kapsamında, bir ay boyunca her gün yemek dağıtılacağı ifade edildi.

Proje kapsamında, 4 bine yakın göçmene ulaşılmasının hedeflendiği kaydedilirken, göçmenlerin hem devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de kış aylarının yaklaşmasıyla yiyecek sıkıntısı çektiğine işaret edildi.

Açıklamada, salgın tedbirleri çerçevesinde aşevlerinde hazırlanan paket yemeklerin göçmenlere ulaştırıldığı aktarıldı.

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, yemeklerin dağıtımına başlandığını belirterek "Bir ay boyunca buradaki göçmenleri yalnız bırakmayacak ve sıcak yemeklerini ulaştıracağız. Bağışçılarımızdan gelecek destekle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Projeye destek olmak isteyen hayırseverlerin, vakfın banka hesaplarına para yatırırken açıklama kısmına "PROJE KODU 13538" yazarak bağış yapabileceği bildirildi.