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Aktüel İHH'den Afrin'de 250 aileye halı ve battaniye yardımı
Aktüel

İHH'den Afrin'de 250 aileye halı ve battaniye yardımı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:01:40 -
İHH'den Afrin'de 250 aileye halı ve battaniye yardımı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan 250 aileye halı ve battaniye ulaştırıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kamplarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanların ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geldiğini ifade eden Tahiroğlu, her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısı ile ihtiyaçların artığını kaydetti.

Kamplarda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarına daha da yoğunlaştıklarını belirten Tahiroğlu, "Afrin'deki kamplarda yaşayan 250 aileye halı ve battaniye yardımı yapıldı. Geçtiğimiz yıl İdlib'den Afrin'e göç ederek buradaki kamplara sığınan Suriyeli ailelere destek olmayı sürdürüyoruz. Gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışmalarımız devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

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