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İHH'dan Yemen'e Kovid-19'dan koruyucu ekipman yardımı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:37:05 -
İHH'dan Yemen'e Kovid-19'dan koruyucu ekipman yardımı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Marib'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tahsis edilen karantina merkezlerinde çalışanlar için korunma ekipmanları yardımı yaptı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, İHH Marib Valiliği'ndeki Halk Sağlığı Ofisi'ne Kovid-19 için tahsis edilen karantina merkezlerinde çalışanlar için koruyucu kıyafet, maske, dezenfektan ve atık kutuları teslim etti.

Bir milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan Marib kenti, Kovid-19 ile mücadelede tıbbi malzeme ve vakaların tespiti için gerekli testler konusunda sıkıntı yaşıyor.

Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 112, vaka sayısı 484 ve iyileşenlerin sayısının 23 olduğu açıklanmıştı.


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