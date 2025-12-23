İHH’dan Pakistan'da toplu nikâh merasimi: 43 çift evlendi
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Pakistan’ın Haripur kentinde yetimlere yönelik düzenlenen toplu nikâh merasiminde 43 çift evlendi. İhtiyaç sahibi ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlayan organizasyonda, evlenen çiftlere temel ev eşyalarından oluşan çeyiz paketleri hediye edildi.
Pakistan Hubeyb Vakfı Haripur Kampüsü'nde düzenlenen toplu nikâh merasimine, Pakistan Dini İşlerden Sorumlu Federal Bakan Sardar Muhammad Yusaf, Eski Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaisar, İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, İHH ve Çeyiz Vakfı temsilcileri, yerel yetkililer, çiftler ve aileleri katıldı. Merasimlerde, 2 bini aşkın kişi hazır bulundu.
Çeyiz hediye edildi
Evlenen 43 çifte, temel ev eşyalarından oluşan bir çeyiz hediye edildi.
Nikâh merasiminde konuşan İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, “20 sene önce Pakistan’da başlayan yetim çalışmalarımızda şimdi elhamdülillah çocuklarımızın büyüdüğü ve evlendiklerini gördüğümüz döneme geldik. Dün yetim olarak desteklediğimiz evlatlarımızın bugün yuva kurduklarına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pakistan’da 43 yetim evladımızın düğün merasimini gerçekleştirerek bu anlamlı sevinçlerine ortak olduk” dedi.
Yeni evli çiftler ve aileleri de toplu nikâh merasimi ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olunması sebebiyle İHH’ya ve bağışçılarına teşekkür etti.