  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Devlet hastanesiyle ilgili Türkiye'yi sarsacak iddia: Para karşılığında temiz çıkarmışlar

İyi bir para karşılığında her an imzayı atabilir artık! Galatasaray aradığını dışarda değil içerde buldu

Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin’den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında iki dilde yayımlandı

Sadettin Saran’ın villasındaki uyuşturucu baskınında yeni gelişme: Gözaltına alınan bekçi serbest bırakıldı

Özgür Hoca (!) fetva veriyor! Piyango bileti kumar değilmiş!

Sinan Akçıl'dan takdir toplayan açıklama: 'Para istiyorum'

Shakhtar Donetsk resmen açıkladı: Arda Turan'dan Türkiye kararı: Antalya detayı...

Doğu illerimizdeki tarlalardan trafo fışkırıyordu! Yunanistan kaçak elektriğin faturasını çıkardı

Olmayan 2,27 trilyon lirayı kredi kartı ile harcadık
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Ev ilaçlaması sonrası 5 kişilik aile zehirlendi

DHA Giriş Tarihi:
Ev ilaçlaması sonrası 5 kişilik aile zehirlendi

Beyoğlu’nda ilaçlama yaptıran 5 kişilik aile, bir gün sonra evlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Ev ilaçlaması sonrası 5 kişilik aile zehirlendi

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde yapılan ilaçlama sonrasında 5 kişilik ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu’nda bir firmaya ilaçlama yaptıran 3 çocuklu aile, 1 gün sonra girdikleri evlerini havalandırdıktan sonra içeride temizlik yaptı.

#2
Foto - Ev ilaçlaması sonrası 5 kişilik aile zehirlendi

Gece saatlerinde iddiaya göre aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerinin başlaması üzerine baba İsmet K. (35) sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan ailenin yaşadığı evde AFAD ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#3
Foto - Ev ilaçlaması sonrası 5 kişilik aile zehirlendi

Olay, saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı. Ardından da içeride temizlik yaptı. Temizliğin ardından iddiaya göre gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı. Baba İsmet K.’nin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

#4
Foto - Ev ilaçlaması sonrası 5 kişilik aile zehirlendi

AFAD EKİBİ EVDE İNCELEME YAPTI Diğer yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri koruyucu kıyafet giyerek binada ve dairede inceleme yaptı.Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen numunelerin incelenmek üzere götürüldüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

#5
Foto - Ev ilaçlaması sonrası 5 kişilik aile zehirlendi

'EVİ HAVALANDIRMADAN GİRMİŞLER' Olayla ilgili konuşan Şenay Akay, "İlaç yapmışlar. Evi havalandırmadan girmişler. O yüzden vücutlarında kabarma olmuş. Onlar da ambulansı arıyorlar. Şu an ne oldu bilmiyorum. Bir ambulans geldi, alıp götürdü. Onu bilmiyorum. Çok kalabalıktı. Bir şeyler vardı ama bilmiyorum. Çünkü gece saat 01.30 - 02.00 idi. Sadece baktık o kadar." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım
Gündem

Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım

Gazeteci Emin Pazarcı, uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı...
Mesnetsiz iddia işinden etti! Kapının önüne koydular
Gündem

Mesnetsiz iddia işinden etti! Kapının önüne koydular

Show TV, “Uyuşturucu soruşturmasında Okan Buruk da ifadeye çağrılacak“ diyen Sevilay Yılman’ı kapının önüne koydu.
İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu
Dünya

İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu

Fransa’da yayınlanan “Touche pas à mon post!” adlı televizyon programında, Mısır doğumlu Fransız siyasetçi Jean Messiha, kadının kıyafetini ..
Petrol zengini ülkenin Suudi prensi: Köklü değişim olursa yeniden değerlendirecek! O sözleri gündem oldu
Dünya

Petrol zengini ülkenin Suudi prensi: Köklü değişim olursa yeniden değerlendirecek! O sözleri gündem oldu

Petrol rezervine sahip Suudi Arabistan, zenginliğine zenginlik katarken ülkenin eski istihbarat şefi Prens Türki el-Faysal köklü bir değişim..
Başörtülü çalışana ‘peruk tak’ dendiği ileri sürüldü: İş Bankası bu rezaletin altından kalkamaz!
Gündem

Başörtülü çalışana ‘peruk tak’ dendiği ileri sürüldü: İş Bankası bu rezaletin altından kalkamaz!

İş Bankası’nın iştirakinde çalıştığı belirtilen başörtülü bir kadın, başörtüsü ayrımcılığına maruz kaldığını iddia etti. Skandal iddialar, 2..
Ölü ve yaralılar var: Türk umre kafilesinden acı haber!
Gündem

Ölü ve yaralılar var: Türk umre kafilesinden acı haber!

Suudi Arabistan’ın Mekke-i Mükerreme kentinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirdiği ring seferi yapan bir otob..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23