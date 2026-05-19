İHH’dan İran’a insani yardım: 7 tır uğurlandı

Mart 2026’da İran’a yönelik başlayan saldırılar, İran genelinde ağır bir bilançoya neden oldu. Resmi raporlara göre saldırılar sonucu 3,2 milyondan fazla insan iç göçle evlerini terk etmek zorunda kalırken; başta hastaneler ve klinikler olmak üzere çok sayıda sağlık tesisi ağır hasar alarak hizmet dışı kaldı.

“İnsanlar yardımlarımızı bekliyor”

Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Medya Biriminden Yakup Alaca, bölgedeki aciliyetin altını çizerek şunları kaydetti: “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak komşu İran halkına yönelik insani yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. İsrail ve Amerikan saldırıları sonucunda İran’ın büyük kentlerinde çok büyük yıkımlar meydana geldi maalesef. 3.2 milyon insan yerlerinden edildi. Bu insanlar yardımlarımızı bekliyor. Biz de İHH olarak özellikle sağlık alanında yaşanan aksaklıkları gidermek için bir tır ilaç desteği sağlıyoruz. Bununla birlikte gıda, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan toplam 7 tır insani yardım malzememizi İran’a gönderiyoruz.”

“Amacımız 50 tıra ulaşmak”

Daha önce 4 tır insani yardımın İHH tarafından İran’a gönderildiğini hatırlatan Alaca, “Elhamdulillah o yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu tırlarımızla birlikte toplam 11 tır olmuş olacak. Kampanyamız devam ediyor. Amacımız ilk etapta 50 tıra ulaşmak. Buradan İran halkına destek olan bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Rabbim göndermiş olduğunuz yardımları kabul eylesin” dedi.

Gerçekleştirilen uğurlama programının ardından yardım tırları, saldırılardan etkilenen İran halkına ulaştırılmak üzere sınır kapısına doğru hareket etti.