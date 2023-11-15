İHH'dan Gazze'ye yardım eli! 80 bin kişiye yardım ulaştırıldı

Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlarıyla soykırım suçu işleyen işgalci İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak; kadın, çocuk, yaşlı, bebek ayırt etmeden saldırılarını sürdürüyor.

2007 yılından bu yana Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, işgalci İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından da Gazze halkına destek olmayı sürdürdü. Gazze’ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana İHH tarafından şehirde; 51 bin 840 adet sıcak yemek, 4 bin 112 adet gıda kolisi, 2 bin adet battaniye, 500 adet elbise, 800 adet hijyen paketi ve 120 paket hasta bezi dağıtıldı.

Vakıf tarafından ulaştırılan diğer yardımlar ise şu şekilde:

-500 adet ilaç ve tıbbi malzeme

-Bin 160 adet ilk yardım çantası

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-10 adet tekerlekli sandalye

-9 adet tıbbi yatak

-5 adet hastalara yürüme desteği sağlayan ekipman

-6 adet koltuk değneği

-Hastane ve ambulanslar için 485 litre yakıt

-Günde bin 200 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Vakfın insani yardım çalışmalarından 7 Ekim’den bu yana 80 bin civarında Gazzeli istifade etti.